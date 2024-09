Roma, il Global Champions Arabians Tour culmina tra vittorie spettacolari e tante celebrità

08 settembre 2024 a

Si è conclusa la prestigiosa tappa romana del Global Champions Arabians Tour, il grande show con i migliori purosangue arabi del mondo che hanno sfilato in un appuntamento di impareggiabile atmosfera tra glamour, competizione e trionfo. L'evento, tenutosi presso la storica arena del Circo Massimo, ha attirato la partecipazione di reali, istituzioni, celebrità e appassionati di cavalli arabi da tutto il mondo. La manifestazione è culminata con una spettacolare cerimonia di chiusura e un meraviglioso show che ha incantato il pubblico con una performance magica, caratterizzata dalla partecipazione di oltre 100 ballerini, cavalli, carri antichi e fuochi d'artificio in una sinfonia mozzafiato di emozioni. La storia della Città Eterna è tornata in vita davanti agli occhi degli spettatori, ricreando l'epica atmosfera di 2000 anni fa, con una performance indimenticabile che ha reso omaggio alla grandezza di Roma, trasportando il pubblico in un emozionante viaggio attraverso la storia.

Un’autentica sfilata di VIP e influencer hanno inoltre arricchito il prestigioso palcoscenico di ospiti del Global Champions Arabians Tour, con tantissime celebrità che hanno preso parte agli show durante tutti i giorni dell’evento: tra queste Rajae Bezzaz di “Striscia la Notizia”, la top model internazionale di origini arabe Ahlam El Brinis, e ancora la showgirl Francesca Manzini, l'étoile italiana più conosciuta al mondo Eleonora Abbagnato, la cantante Giulia Luzi, le attrici Violante Placido, Alessandra Mastronardi, Elisabetta Pellini, Francesca Inaudi, Barbara De Nuntis, l’ex calciatore Federico Balzaretti, Luciano Punzo, l’equestrian influencer Gaia Vincenzi e le famose influencer Martina Corradetti, Flavia Restivo, Julia Charlotte De Rossi, Sabrina Nasti ed Eleonora Filippi.

L'atmosfera durante l'evento è stata elettrizzante, con il pubblico che ha seguito con entusiasmo ogni turno dello show. Gli spettatori hanno goduto di una serie di esperienze esclusive, tra cui cene di lusso, lounge VIP ed esposizioni di opere e prodotti che hanno esaltato il ricco patrimonio dei cavalli arabi e la cultura italiana.

"La tappa di Roma del Global Champions Arabians Tour ha ancora una volta superato ogni aspettativa," ha dichiarato Faleh Al-Nasr, Chairman del Global Champions Arabians Tour. "Siamo orgogliosi di riunire non solo il meglio del talento dei cavalli arabi, ma anche una comunità di appassionati e ospiti illustri che rendono questo evento davvero speciale. Il livello di competizione dimostrato qui è stato straordinario".

I RISULTATI - D Rowa, un’elegante puledra baia di un anno allevata da FA El Rasheem, ha conquistato il suo primo oro per il Dubai Arabian Horse Stud, migliorando il bronzo ottenuto a Muscat. Guidata da Paolo Capecci, ha vinto la sua classe con 92,43 punti e ha ricevuto sette voti per l’oro, portandola alla vittoria.

Afreen Al Shaqab ha proseguito il suo record imbattuto nel Tour, conquistando l’oro nel Campionato dei Puledri di un anno per Al Shaqab Stud con nove voti per l’oro.

Nel Campionato delle Puledre Junior, D Najla del Dubai Stud ha ottenuto il suo terzo titolo d’oro del tour 2024, avendo precedentemente vinto il massimo riconoscimento anche a Valkenswaard e Abu Dhabi. Questa vittoria la porta al secondo posto nella classifica generale, superando la compagna di scuderia D Nafayes.

Per quanto riguarda i maschi Junior, D Shakhar ha completato il tris di titoli d’oro per Dubai Arabian Horse Stud, conquistando la pole position di Roma. Questo è il primo titolo d’oro del Tour per il puledro di due anni, dopo una serie di titoli d’argento e bronzo nelle fasi precedenti.

L’inarrestabile AJ Kayya ha conquistato il sesto titolo d’oro consecutivo nel Campionato Femminile Senior per Ajman Stud, mantenendo un record imbattuto e un punteggio perfetto di 120 punti, il massimo possibile a questo stadio del Tour.

Durante il finale spettacolare, lo Stallone Campione Senior E.S. Harir è stato incoronato, segnando il suo quinto titolo d’oro del tour 2024 per i proprietari Al Saqran Stud del Kuwait. Questa vittoria porta il 13enne E.S. Harir a 100 punti, solo 5 punti dietro l’attuale maschio leader D Borkan, mentre il Tour si avvicina alla fase finale.

Dopo la sesta e penultima tappa del tour, le prime tre posizioni per femmine, maschi e handler sono le seguenti:



Top Females



1° AJ Kayya, di proprietà e allevato da Ajman Stud – H.H. Sheikh Ammar Bin Humaid Al Nuaimi (UAE) con 120 punti

2° D Najlah, di proprietà e allevato da Dubai Arabian Horse Stud (UAE) con 111 punti

3° D Nafayes, di proprietà e allevato da Dubai Arabian Horse Stud (UAE) con 107 punti



Top Males



1° D Borkan, di proprietà e allevato da Dubai Arabian Horse Stud (UAE) con 105 punti

2° D Shakhar, di proprietà e allevato da Dubai Arabian Horse Stud (UAE) con 101 punti

3° E.S. Harir, di proprietà di Al Saqran Stud (Kuwait) e allevato da Sheikh Abdulla Bin Majid Alqassemi con 100 punti



Top Handlers



1° Paolo Capecci con 336 punti

2° Glenn Schoukens con 294 punti

3° Raphael Curti con 280 punti



La tappa romana del Global Champions Arabians Tour ha rappresentato un momento decisivo per le sorti della competizione, che continua a elevare il livello delle manifestazioni di cavalli arabi a livello globale. Con la sua combinazione di tradizione, eleganza e sport di alta classe, il circuito è già diventato uno degli eventi principali del calendario equestre internazionale. L'ultima tappa del Global Champions Arabians Tour 2024 si svolgerà a Riyadh, in Arabia Saudita, dal 13 al 16 novembre, dove verranno incoronati i vincitori di questo anno inaugurale.