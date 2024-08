Sarà il fintech a salvare l'economia mondiale? Dati confortanti, ma quanto durerà?

30 agosto 2024 a

Determinare la dimensione esatta del settore globale dei servizi finanziari è una sfida complessa. Questo settore comprende un vasto insieme di industrie legate alle banche, ai prestiti, e ai fondi di investimento noti come hedge fund (tra cui i noti fondi a risparmio gestito). Tuttavia, esistono pochi parametri concreti per misurare l'intero settore, i dati vengono raccolti complessivamente da 189 paesi e ciò non avviene certo da un arco temporale eccessivamente lungo o quantomeno soddisfacente a definire un pattern stabile.

Inoltre, la definizione e la portata delle industrie incluse nel settore dei servizi finanziari non sono uniformi tra le diverse fonti di provenienza per le varie meta-analisi che vengono proposte. La raccolta e la pubblicazione di tali dati su scala globale non avvengono regolarmente né in termini specifici per singolo settore finanziario.

Ne consegue che, la scelta del miglior metodo per rappresentare numericamente la dimensione di questo settore è, senza dubbio, un argomento di acceso dibattito.

Un settore in crescita e in trasformazione

Le stime di mercato prevedono che il settore dei servizi finanziari potrebbe raggiungere i 33,54 trilioni di dollari entro la fine del 2024, con un tasso di crescita del 7,7% rispetto all'anno precedente. Con un PIL globale previsto di 109,53 trilioni di dollari nello stesso anno, ciò significherebbe che i servizi finanziari rappresenterebbero circa il 31% dell'economia mondiale.

Questo rappresenta un notevole miglioramento rispetto alla situazione del medesimo settore che si presentava nel 2010, che allora faticava a riprendersi dalla Grande Recessione del 2008 denominata crisi dei subprime. Il settore è destinato a crescere e a orientarsi sempre più verso il mobile e l'online banking, poiché Millennials e Generazione Z acquisiscono maggiore peso economico. Questa crescita ha portato a un aumento dei finanziamenti per startup e aziende fintech che cercano di conquistare una fetta di questo mercato.

Banca e investimenti

Un altro modo per stimare la dimensione del settore dei servizi finanziari è misurare il settore bancario. Si stima che la capitalizzazione di mercato del settore bancario globale fosse di 5,8 trilioni di euro nel quarto trimestre del 2023, equivalente a 6,39 trilioni di dollari. La capitalizzazione di mercato globale, ossia il valore combinato di tutte le aziende quotate in borsa nel mondo, è stimata a oltre 111 trilioni di dollari nel 2023. Usando questi parametri, il settore bancario rappresenta il 5,75% dell'economia globale.

Tuttavia, questa è una misura incompleta perché prende in considerazione solo le banche le cui azioni sono negoziate pubblicamente. Non include informazioni su banche private, banche di proprietà governativa o aziende fintech.

Un altro dato significativo da considerare riguarda il settore del patrimonio gestito. Questo parametro rappresenta la quantità totale di beni gestiti da una società di investimenti per conto dei propri clienti. Il patrimonio gestito globale ha raggiunto i 120 trilioni di dollari nel 2023, secondo il Boston Consulting Group. Con una ricchezza globale stimata in 477 trilioni di dollari, ciò significa che il settore bancario e degli investimenti rappresenta poco più di un quarto degli asset mondiali (e di qui ci ritroveremmo con la prima statistica da noi ipotizzata in cima a questo articolo).

I servizi finanziari costituiscono la spina dorsale dell'economia mondiale, poiché la maggior parte delle aziende dipende dal credito o dai prestiti per operare.

Settore delle assicurazioni

Un'altra componente importante del settore finanziario è l'industria assicurativa, che aiuta le aziende a gestire i rischi operativi. Le compagnie assicurative hanno continuato a crescere, in particolare nella parte orientale del mondo. Si prevede che entro il 2029 l'Asia-Pacifico rappresenterà il 42% dei premi globali, con la Cina che ne coprirà il 20%.

Nel 2022, gli Stati Uniti rappresentavano il 44% dei premi mondiali, mentre la Cina il 12%. A livello globale, i premi lordi sottoscritti hanno raggiunto i 2,76 trilioni di dollari nel 2022. Con un PIL globale stimato intorno ai 101,23 trilioni di dollari per quell'anno, l'industria assicurativa rappresenta un ulteriore 2,72% di tutta l'attività economica..

Settore dei pagamenti online

Altamente rilevante, soprattutto in ambito startup, è il settore dei PSP (Payment Service Provider), che gravita attorno al mondo dei più svariati servizi di accettazione online. L’intero mercato è suddiviso in due grossi filoni, quello dei semplici Payment Processor (tra cui rientrano, a titolo di esempio, i software che si occupano di tokenizzazione delle carte), e gli Acquirer, ossia veri a propri istituti bancari che materialmente prelevano i fondi dai conti degli acquirenti. Esempi noti di questi ultimi, sono Bambora, acquisita dalla società Worldline di cui parleremo a breve o Nuvei, la startup dei pagamenti che ha tra i propri fondatori e investitori il celeberrimo attore di Lanterna Verde, Ryan Reynolds; proprio Nuvei è nota per aver fatto da apripista al mercato dei pagamenti online per le categorie sensibili, andando a scardinare quote di mercato importanti ai precedenti colossi del settore (se non avete idea di cosa stiamo parlando, sappiate che non tutte le aziende di pagamenti online accettano determinate categorie di clienti, ad esempio qui trovate tutti i sistemi di pagamento per casinò online e altre nicchie definite high risk).

Principali tipi di istituzioni finanziarie

Le istituzioni finanziarie forniscono servizi finanziari a consumatori privati, aziende, governi e altri enti, come depositi, prestiti e servizi di investimento, solo per citarne alcuni. Esistono diversi tipi di istituzioni che compongono questo settore, tra cui banche (al dettaglio e commerciali), cooperative di credito, compagnie ipotecarie, compagnie assicurative, società di investment banking, società di intermediazione e associazioni di risparmio e prestito.

Quanto è grande l'industria dei servizi finanziari negli Stati Uniti?

Secondo l'International Trade Association , i mercati dei servizi finanziari negli Stati Uniti sono i più grandi e liquidi al mondo. Questo settore è anche un importante motore dell'economia statunitense e globale. L'agenzia ha riportato che nel 2020, il settore rappresentava oltre l'8% del PIL del paese. L'industria comprende vari sottosettori, tra cui la gestione degli asset, le banche, le assicurazioni, il private equity e il venture capital.

Il caso SumUp e il riscontro positivo degli investitori

SumUp, la società fintech europea nota per i suoi POS e registratori di cassa presenti in numerosi esercizi commerciali, ha ottenuto un finanziamento record di 1,5 miliardi di euro da investitori privati, in un round guidato da Goldman Sachs. I fondi saranno destinati al rifinanziamento del debito esistente e all'espansione globale. Questo rappresenta uno dei maggiori round di finanziamento in Europa negli ultimi anni, portando il totale raccolto dalla società a 2,085 miliardi di euro.

SumUp ha scelto di ricorrere al private credit, una forma di finanziamento alternativa che permette di raccogliere fondi senza emettere azioni o richiedere prestiti bancari. Questo metodo offre protezione dalla volatilità del mercato e dai tassi d'interesse, rendendolo sempre più popolare tra le aziende tecnologiche con alto potenziale di crescita, ma redditività ancora limitata.

La CFO di SumUp, Hermione McKee, ha dichiarato che la società, fondata nel 2012 e attiva in 36 mercati con oltre 4 milioni di clienti, non prevede una quotazione in borsa nel prossimo futuro, preferendo concentrarsi sull'espansione del proprio ecosistema di prodotti e servizi. In Italia, un mercato chiave per l'azienda, i pagamenti digitali continuano a crescere rapidamente, confermando il crescente radicamento delle abitudini di pagamento elettronico tra i consumatori e l'evoluzione delle offerte dei commercianti.

Quanto contano le partnership? Worldline alla riscossa

Worldline, leader globale nei servizi di pagamento, continua a rafforzare la sua collaborazione strategica con BKN301, una fintech in rapida crescita specializzata nel Banking-as-a-Service. Questa partnership, avviata nel 2022, consente a BKN301 di integrare le soluzioni di Worldline per la gestione delle attività di technical processing, sia per l'emissione che per l'acquisizione di pagamenti.

Grazie a questa collaborazione, BKN301 può offrire ai propri clienti un sistema personalizzabile per l’emissione istantanea di carte di pagamento, tramite un processo di onboarding online che garantisce un'esperienza semplice, sicura e innovativa. Inoltre, Worldline mette a disposizione le sue piattaforme di processing per la gestione delle transazioni, che elaborano oltre 3,5 miliardi di operazioni all'anno per più di 240.000 commercianti in Europa, con integrazioni ai principali circuiti di pagamento internazionali. Questo consente a BKN301 di gestire la propria clientela con un approccio altamente personalizzato.

Stiven Muccioli, fondatore e CEO di BKN301, ha sottolineato l'importanza di questa integrazione per rafforzare la competitività dell'azienda nel settore dei pagamenti digitali, evidenziando come la collaborazione con Worldline permetta di offrire soluzioni sempre più evolute ai clienti attuali e futuri. Ha inoltre definito Worldline come il partner ideale per lo sviluppo di servizi che garantiscono un'esperienza utente fluida e intuitiva, considerandola fondamentale per il futuro sviluppo del business.

Alessandro Baroni, responsabile della Financial Services Global Business Line di Worldline, ha espresso soddisfazione per la collaborazione con BKN301, sottolineando come l'innovazione e la trasformazione continua di questa fintech siano elementi chiave per migliorare ulteriormente l’agilità e l'offerta di servizi a valore aggiunto, con l'obiettivo di elevare l'esperienza utente e posizionare BKN301 come un attore di rilievo nel panorama dei pagamenti digitali.

Conclusione

Sebbene sia difficile ottenere cifre precise, il settore dei servizi finanziari rappresenta un pilastro fondamentale dell'economia mondiale. Comprende banche, società di investimento e compagnie assicurative, tutte con un ruolo di primo piano nel funzionamento dei mercati. Esistono diversi modi per misurare la dimensione del settore dei servizi finanziari in relazione all'economia mondiale. Anche se le stime variano, la maggior parte colloca il settore dei servizi finanziari intorno a un quarto dell'economia globale.