Arriva in Abruzzo il primo street food napoletano: debutta il Lello Food Truck

L’Abruzzo accoglie una novità che promette di rivoluzionare lo street food locale: il "Lello Food Truck", il primo food truck napoletano della regione, che sta già riscuotendo un grande successo sui social. Questo innovativo progetto, nato dall’esperienza della famiglia Fioccola, porta nelle piazze abruzzesi i sapori autentici di Napoli.

Il Lello Food Truck è un imponente eurocargo Iveco 120 E22 a tre assi, lungo sette metri e mezzo e largo 2,5 metri, che ospita una cucina completamente attrezzata con un autentico forno a legna. Non solo pizzeria, ma anche friggitoria, birreria artigianale e pasticceria napoletana: un vero e proprio ristorante itinerante che porta sotto le stelle abruzzesi la qualità e la tradizione partenopea.

Il truck, con il suo design moderno e funzionale, è già diventato un fenomeno sui social media. Le foto delle pizze appena sfornate, degli sfizi fritti e delle birre artigianali stanno raccogliendo migliaia di like e commenti entusiasti sui suoi profili social che contano più di centomila follower, contribuendo a creare un seguito di fan sempre più vasto e affezionato.

L'idea del food truck nasce dalla volontà di Gennaro Fioccola, figlio del compianto Raffaele "Lello" Fioccola, di espandere l’eredità di famiglia oltre le mura della pizzeria "Lello" di Villa Raspa di Spoltore (Pescara). Gennaro, che ha assunto la guida dell'attività, ha deciso di portare la tradizione di famiglia direttamente tra la gente, conquistando le piazze d’Abruzzo con una proposta gastronomica di alta qualità, accessibile a tutti.

Il Lello Food Truck non è solo un tributo alla tradizione culinaria napoletana, ma anche un esempio di come innovazione e tradizione possano fondersi per creare un'esperienza unica. Grazie a una gestione attenta e alla capacità di sfruttare i canali social per coinvolgere il pubblico, il truck si sta affermando come una delle novità più interessanti nel panorama gastronomico abruzzese.