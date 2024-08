La visione imprenditoriale di Emiliano Montanari tra diversificazione ed eccellenza

10 agosto 2024 a

Emiliano Montanari è un imprenditore di successo noto per la sua vasta esperienza che spazia dall’industria energetica e delle telecomunicazioni al mondo del calcio e, più recentemente, all’editoria. Presidente del San Marino Calcio e alla guida del Gruppo Global Service Spa, Montanari ha recentemente acquisito Nardini Editore, storica casa editrice fiorentina e la CNP Energia Spa azienda leader nel settore dei servizi energia.

La crescita e lo sviluppo della storica casa editrice fiorentina, fondata nel 1970, eccellenza italiana nella pubblicazione di titoli di restauro, conservazione dei beni culturali, archeologia, arte, architettura e design, cultura del cibo e del territorio, “rappresenta una nuova sfida per il gruppo multinazionale guidato dal noto imprenditore romano che attraverso questa importante acquisizione conferma la sua volontà di diversificare il suo business puntando sempre all’eccellenza ed alla qualità”.

Con l’acquisto del 98% delle quote della CNP Energia, la Global Service Spa ha invece l’obiettivo di dare ulteriore spinta al percorso di crescita dell’azienda che da oltre 50 anni è leader nel settore dei servizi energia grazie alla solida esperienza accumulata negli anni e alla passione delle persone che ci lavorano. Una società che nel corso degli anni ha diversificato le proprie attività puntando ai servizi e agli impianti tecnologici, mettendo al centro della propria missione imprenditoriale due valori fondamentali: la qualità e il servizio.

Attraverso la grande esperienza nel settore Il nuovo azionista saprà raccogliere la sfida e mettere in campo tutte le competenze e le risorse per far crescere CNP.