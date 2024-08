Forum ACADI 2024, un appuntamento decisivo per il futuro del Gioco Legale in Italia

Francesco Fredella 09 agosto 2024 a

a

a

Il prossimo 18 settembre 2024 a partire dalle ore 10:00 si terrà presso la Sala Orlando del Centro Congressi di Confcommercio, il “Forum ACADI 2024”, organizzato appunto dall’Associazione Concessionari di Giochi Pubblici. Sarà un evento di notevole importanza per il settore del gioco legale in Italia, in quanto verrà presentato il nuovo Bilancio di Sostenibilità del comparto, un documento atteso che promette di fornire una panoramica completa e aggiornata dello stato del settore, delle sfide attuali e future.

Il Presidente di ACADI, l’Avv. Geronimo Cardia, ha delineato le problematiche e le opportunità che il settore del gioco pubblico in Italia deve affrontare. "La Questione Territoriale di cui parlo nel libro edito da poco con Giappichelli è nelle agende dei governi nazionali e locali dal 2011," ha spiegato Cardia, sottolineando come i tentativi di riforma e riordino del settore siano stati molteplici, ma spesso infruttuosi.

Cardia ha elogiato l'attuale Governo per aver posto le basi di una riforma con la Delega Fiscale, mirata a evitare ulteriori proroghe per le concessioni in scadenza: "All’inizio di quest’anno è stata approvata e avviata la stabilizzazione del comparto online", evidenziando un passo avanti significativo. Tuttavia, ha anche rilevato che il comparto del territorio resta bloccato dalla questione territoriale e dalla necessità di un’armonizzazione fiscale, manifestando preoccupazione per la rigidità di alcuni rappresentanti locali nell’implementare misure restrittive e limitazioni orarie sugli apparecchi da gioco come slot e VLT. "In Conferenza Unificata i rappresentanti degli enti del territorio hanno manifestato e formalizzato una rigidità nel voler mantenere (o cambiare pochissimo) l’attuale sistema espulsivo," ha affermato il Presidente di ACADI, riconoscendo però che altri rappresentanti locali hanno mostrato una maggiore consapevolezza e apertura verso un sistema di regolamentazione più equilibrato e sostenibile.

La necessità di equilibrio è un tema ricorrente nelle parole di Cardia: "Equilibrio significa regole certe, stabili e soprattutto concepite nella consapevolezza della complessità delle diverse tipologie di gioco". Per il Presidente di ACADI, l’equilibrio è essenziale per bilanciare le esigenze di tutela degli utenti, il gettito erariale e i presidi di legalità, senza dimenticare la protezione delle imprese e dei lavoratori del comparto. Cardia ha oltretutto sottolineato l'importanza di un approccio olistico e informato nella regolamentazione del settore: "Al decisore consapevole non può mancare per le sue valutazioni equilibrate un cruscotto generale di tutte le forme di gioco di Stato", indicando che una comprensione completa dei dati del settore è cruciale per decisioni informate e sostenibili.

Per quanto riguarda le richieste specifiche al Governo e agli enti locali, Cardia è chiaro: "Sono i principi di buona amministrazione, sono le risultanze degli Stati Generali del Gioco organizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, ancor prima del sottoscritto o degli operatori, chiedono alla politica centrale, alla maggioranza del Paese, di confrontarsi efficacemente con i propri rappresentanti del territorio”. L'appello è quello di trovare una posizione equilibrata che tenga conto della complessità del settore e delle diverse forme distributive, nell’interesse degli utenti e dei principi costituzionali impattati. Il Forum del 18 settembre rappresenta un’occasione per discutere di questi tematiche cruciali e conoscere i dati più aggiornati che verranno presentati ufficialmente.