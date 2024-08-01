Comuni con abbinamento Il Giornale-Il Tempo
Ecco i comuni con l'abbinamento Il Giornale/Il Tempo in Sardegna:
AGGIUS
AGLIENTU
ALÀ DEI SARDI
ARZACHENA
BADESI
BERCHIDDA
BUDDUSÒ
BUDONI
CALANGIANUS
CAPOTERRA
CASTIADAS
DOMUS DE MARIA
GIBA
GOLFO ARANCI
LA MADDALENA
LOIRI PORTO SAN PAOLO
LUOGOSANTO
LURAS
MARACALAGONIS
MASAINAS
MONTI
MURAVERA
NARCAO
NUXIS
OLBIA
OSCHIRI
PADRU
PALAU
PERDAXIUS
PISCINAS
PULA
QUARTU SANT'ELENA
SAN GREGORIO
SAN TEODORO
SAN VITO
SANTA TERESA DI GALLURA
SANTADI
SANT'ANNA ARRESI
SARROCH
SINNAI
SOLANAS
TELTI
TEMPIO PAUSANIA
TEULADA
TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA
VILLA SAN PIETRO
VILLAPERUCCIO
VILLAPUTZU
VILLARIOS
VILLASIMIUS