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Comuni con abbinamento Il Giornale-Il Tempo

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Ecco i comuni con l'abbinamento Il Giornale/Il Tempo in Sardegna:

 

AGGIUS

AGLIENTU

ALÀ DEI SARDI

ARZACHENA

BADESI

BERCHIDDA

BUDDUSÒ

BUDONI

CALANGIANUS

CAPOTERRA

CASTIADAS

DOMUS DE MARIA

GIBA

GOLFO ARANCI

LA MADDALENA

LOIRI PORTO SAN PAOLO

LUOGOSANTO

LURAS

MARACALAGONIS

MASAINAS

MONTI

MURAVERA

NARCAO

NUXIS

OLBIA

OSCHIRI

PADRU

PALAU

PERDAXIUS

PISCINAS

PULA

QUARTU SANT'ELENA

SAN GREGORIO

SAN TEODORO

SAN VITO

SANTA TERESA DI GALLURA

SANTADI

SANT'ANNA ARRESI

SARROCH

SINNAI

SOLANAS

TELTI

TEMPIO PAUSANIA

TEULADA

TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA

VILLA SAN PIETRO

VILLAPERUCCIO

VILLAPUTZU

VILLARIOS

VILLASIMIUS

 

 

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