Il pensiero di Gianpaolo Morini sta ribaltando il destino del commercio digitale

Nei prossimi 5 anni centinaia di giovani potrebbero ricevere la nomea di “nuovi milionari” dopo aver assistito al recente e controverso cambio di rotta del commercio digitale. “Quando Gianpaolo Morini mi ha aiutato a pensare all’e-commerce come investimento aziendale con valore crescente,” afferma Marco Cuguru, proprietario di Gioielleria Masci, riferendosi al noto imprenditore, “ho capito di poter avere in tasca molto più di quello che credevo.” Gianpaolo Morini, imprenditore italiano e pioniere nel settore del commercio digitale dal 2013, ha completamente cambiato l’idea comune per cui avere un negozio online voglia dire solo spostarsi dal ricevere uno stipendio per un lavoro fisico che non ci appaga, al guadagnare più di uno stipendio con il lavoro digitale. “Possedere un e-commerce equivale a quello che una volta era possedere un impero immobiliare” spiega Morini continuando “puoi generare un fatturato mensile soddisfacente, ma è quando decidi di guardare l’e-commerce come parte necessaria del tuo portfolio d’investimento, che vedi il valore e ROI reale che potresti ricevere”.

L’esperienza, le competenze acquisite fino ad oggi e i 2000 studenti formati nel solo 2023, hanno permesso a Gianpaolo Morini di fare un tipo di impresa digitale insolita, che non si accontenta della mera creazione di nuovi brand, ma che trova la maggior parte del profitto nell’acquisto di un intero asset attivo, con prova di alti margini stabili e continui nel tempo. Il pragmatico metodo di acquisizione di un asset digitale utilizzato da Morini consiste nella valutazione di 3 semplici elementi principali:

(1) si richiedono documenti quali bilanci, qualità dei guadagni, documentazione a supporto del flusso di cassa e una prova di inventario esistente;

(2) ci si accerta che il fornitore dell’asset abbia uno storico e-commerce affidabile;

(3) ci si assicura che i prodotti in vendita all’interno del negozio digitale che si vuole acquistare, non appartengano ad un trend datato e ad un mercato ormai completamente saturo.

L’innata capacità di captare in modo scrupoloso e veloce opportunità di investimento nel mercato digitale, hanno permesso a Gianpaolo Morini di espandere i suoi orizzonti imprenditoriali fuori dal continente europeo, avviando rapporti lavorativi con personaggi di fama mondiale – come l’imprenditore americano Tai Lopez –, e di rappresentare il punto di riferimento del commercio digitale, sia per persone che scelgono di intraprendere una carriera imprenditoriale nel mondo online da zero, che per imprenditori affermati che hanno deciso di investire in un asset con remunerazioni immediate, stabili nel tempo e con la possibilità di creare una plusvalenza sul capitale investito, senza vincolarlo per lunghi periodi.