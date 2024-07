A Ciciliano ragazzi da tutto il mondo per il workcamp di volontariato internazionale

24 luglio 2024 a

Dal 23 luglio al 4 agosto il Comune di Ciciliano (Roma), a guida del Sindaco Massimiliano Calore, ospita ragazze e ragazzi provenienti da vari paesi del mondo (Colombia, Messico, Repubblica Ceca, Russia, Spagna, Turchia, Ucraina) per un workcamp - campo di volontariato internazionale - che spazia dalla cultura fino alla riqualificazione urbana, realizzato in collaborazione con l’Associazione Lunaria all’interno del progetto “Not me but we - costruiamo il futuro insieme", approvato dall’Agenzia Italiana per la Gioventù e finanziato dal Corpo Europeo di Solidarietà.

Interculturalità, democrazia, solidarietà, pace: questi i temi chiave del progetto che nasce dai laboratori partecipativi con il Consiglio dei Giovani guidati, su incarico del Comune di Ciciliano, dalla community manager Silvia Di Passio.

Il workcamp impegnerà i volontari e le volontarie alla realizzazione sia della rassegna di musica, danza, poesia e teatro “Le Piacevoli Notti”, giunta quest’anno alla sua quinta edizione, sia di un murale, a mano dell’artista internazionale ONIRO, ispirato dai risultati dell’indagine sul tema “Il futuro dei giovani nei piccoli paesi", che il Consiglio comunale dei Giovani ha sottoposto ai alle ragazze e ai ragazzi di Ciciliano e del territorio circostante.