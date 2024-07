Universitas Mercatorum, RCS Academy e Corriere della Sera insieme per una formazione d'eccellenza in comunicazione, moda e marketing

18 luglio 2024 a

a

a

Fornire una formazione di eccellenza nei settori della comunicazione, della moda e del marketing, anche attraverso testimonianze e contributi di giornalisti e professionisti di primo piano del settore. È questo l’obiettivo dei nuovi curriculum dei corsi di laurea co-branded che verranno avviati a partire dall'anno accademico 2024/25, dall’Universitas Mercatorum, l'Università delle Camere di Commercio e Ateneo digitale di Multiversity, gruppo leader nel settore dell'Education, in partnership con RCS Academy, la Business School del gruppo RCS attiva dal 2019 con un’articolata e innovativa proposta formativa che vede il coinvolgimento delle principali firme delle testate del gruppo editoriale, e Corriere della Sera, primo quotidiano di informazione italiano. Un percorso universitario distintivo, con una Faculty prestigiosa e contenuti di attualità, in linea con l’evoluzione delle competenze richieste dal mondo del lavoro,

“Il nostro Ateneo è da sempre attento a offrire ai propri studenti opportunità uniche; a tal proposito, la collaborazione con RCS Academy e Corriere della Sera permetterà loro di immergersi in un ambiente didattico innovativo e partecipativo arricchito dalla presenza di autorevoli professionisti e delle grandi firme di uno dei più prestigiosi gruppi editoriali italiani”, ha commentato il Rettore dell’Universitas Mercatorum Giovanni Cannata.

“Con la partnership con UniMercatorum RCS Academy amplia le proprie attività in ambito universitario con tre corsi di laurea, online per una formazione accessibile a tutti, finalizzati a fornire competenze innovative ai professionisti di domani grazie agli autorevoli contributi dei docenti di Universitas Mercatorum e RCS Academy e delle firme di Corriere della Sera e del Gruppo”, aggiunge Alessandro Bompieri, direttore generale RCS News Italy.

Grazie a questa partnership gli studenti avranno accesso a una didattica all’avanguardia che prevede contributi di esperienze dirette e casi di studio reali. Con lezioni universitarie integrate con le testimonianze dei giornalisti e delle firme di Corriere della Sera, dei periodici RCS MediaGroup e dell’emittente televisiva La7 sui temi più attuali e sui nuovi format della comunicazione e dell’informazione giornalistica e televisiva. E focus specifici sui nuovi media digitali e sull’intelligenza artificiale e sui suoi impatti sulle attività d’impresa e sulla comunicazione.

Il format didattico innovativo dei tre corsi mira a ridurre il gap tra il mondo accademico e quello del lavoro per preparare i futuri laureati alle nuove sfide professionali con competenze concrete. Agevolati dalla massima flessibilità di fruizione grazie a lezioni 100% on demand e iscrizioni sempre aperte, i piani di studio specifici e attentamente strutturati prevedono:

Corso di laurea triennale con piano studi in Design della Moda: ha l’obiettivo di fornire competenze adeguate a comprendere i trend trasversali ai settori industriali e alle aree delle organizzazioni del mercato della moda. Gli studenti sperimenteranno tecniche di design thinking e di user-centered design per creare prodotti e servizi di eccellenza nell’ambito del settore. Un percorso integrato composto da lezioni, laboratori web based di professori universitari di Mercatorum ed esercitazioni pratiche con sessioni arricchite da casi di studio concreti a cura di RCS Academy e Corriere della Sera volto a preparare giovani con competenze che vanno dall’ideazione alla produzione e distribuzione di un prodotto di design o della moda. Il piano di studi è completato da testimonianze e sessioni interattive con i giornalisti RCS del primo quotidiano italiano e dei periodici Amica, Dove, iO Donna e Style Magazine sulla storia della moda e sul ruolo dello storytelling e della comunicazione in uno dei comparti di eccellenza del Made in Italy e da sessioni operative con docenti di RCS Academy sui nuovi trend di consumo, sulle tecniche di sviluppo di un progetto (dal bozzetto al lancio) e sul piano di comunicazione.

Corso di laurea triennale con piano studi in Comunicazione e Giornalismo: si propone di formare professionisti in grado di comprendere e gestire i trend e i processi relativi alla comunicazione aziendale, istituzionale e giornalistica. Gli interventi diretti dei docenti di RCS Academy e Corriere della Sera, nonché l’orientamento verso asset digitali strategici, consentiranno di partecipare a una didattica che non si limita ai classici modelli di storytelling, blogging e presentazioni, ma include casi studio reali. Un percorso con un focus sui nuovi media digitali e lezioni dei professori Mercatorum affiancate da testimonianze e sessioni interattive con giornalisti e grandi firme di Corriere della Sera e La7 sulle nuove tendenze della comunicazione giornalistica e multimediale (video, podcast, immagini e social).

Corso di laurea magistrale con piano studi in Media Digitali: intende formare professionisti in grado di sviluppare competenze specifiche di comunicazione digitale e marketing aziendale, tramite un’offerta formativa arricchita da testimonianze dei principali specialisti nei settori della comunicazione e del marketing di RCS Academy e Corriere della Sera con un attento focus sulla digital strategy delle aziende e al social media management. Il percorso è progettato per fornire le competenze chiave richieste dal mondo del lavoro su strategie digitali, gestione dei social media e della comunicazione attraverso i nuovi media, come podcast e video. Anche in questo caso, il format didattico combina lezioni teoriche e case studies con prestigiosi testimonial, esercitazioni pratiche e sessioni interattive con i giornalisti di Corriere della Sera e di La7 sui nuovi trend dell’informazione giornalistica e della comunicazione multimediale.

“Abbiamo sempre più bisogno di una didattica integrata che punti sull’innovazione, basandosi su testimonianze dirette di esperti autorevoli. Il settore della comunicazione, a cui i giovani guardano con grande interesse, è in rapida evoluzione per via dell’impatto del digitale e dell’IA. Gli Atenei Digitali di Multiversity offrono un'esperienza formativa unica, che coniuga eccellenza accademica con la concretezza del mondo del lavoro” afferma Fabio Vaccarono, AD Multiversity "Grazie alla collaborazione con RCS Academy e Corriere della Sera, i nostri laureati avranno l'opportunità di apprendere da professionisti di primo piano e di sviluppare competenze per diventare i manager del futuro, in un mondo che cambia costantemente".

Link di riferimento: https://www.unimercatorum.it/lauree-in-partnership-rcs