Fenomeno Taylor Swift e Coldplay: Ticketoo, l'alleato dei Fan contro il bagarinaggio!

Giugno, luglio e agosto sono mesi di ‘fuoco’, ma non solo per le temperature che aumentano ed il caldo che ci rende sempre più desiderosi di un po’ di relax e di un tuffo al mare. Sono mesi di ‘fuoco’ perché è proprio l’estate la stagione che racchiude in sé un forte desiderio di musica. E come direte voi? Semplice, con i concerti che raccolgono milioni di fan dentro stadi, palazzetti, teatri e tanto altro. Un trimestre in cui ragazzi, ragazze, giovani ed adulti si riuniscono tutti sotto ‘un cielo pieno di stelle’.

Un movimento, quello dei fan, che per il proprio cantante preferito è pronto a tutto non teme né il caldo né la fila ai tornelli. Tantomeno non si lascia intimidire dal prezzo che può raggiungere un ticket. In questi giorni l’Italia, ed in particolare le due più importanti città: Roma e Milano hanno vissuto un tour de force incredibile. La grande cantante statunitense Taylor Swift allo stadio San Siro, e i mitici Coldplay allo stadio Olimpico. Fan al settimo cielo, con biglietti polverizzati in un batter d’occhio e grande richiesta nel mondo del secondary ticketing. Tra chi tenta di fare l’affare dell’anno rivendendo a prezzi da capogiro, e chi è disposto a tutto per accaparrarsi un biglietto del proprio artista preferito, la truffa è davvero dietro l’angolo.

Taylor Swift ed i Coldplay hanno aperto il vaso di Pandora rivelando cosa davvero si nasconde dietro ogni concerto, chi si muove per il solo gusto del denaro, ma fortunatamente non tutto è marcio ciò che ci circonda. Se da una parte c’è chi sarebbe disposto a spendere dai 1.000 euro in su per acquistare un biglietto di Taylor Swift o Coldplay ormai sold out, dall’altra c’è chi non potendo più andare al concerto è deciso a rivendere il proprio biglietto al valore nominale o inferiore. Ed è proprio qui che si inserisce Ticketoo, la piattaforma che permette ai fan di vendere e comprare biglietti allo stesso prezzo d’acquisto così da recuperare in tutto o in parte delle spese sostenute. Una delle poche, se non l’unica piattaforma di secondary ticketing che opera sul piano etico ed onesto. Una piattaforma che si pone al servizio del fan e che ha visto, proprio in questi giorni, il fenomeno Taylor Swift-Coldplay prendere il largo.

Ticketoo, nata grazie all’idea dei due founder Simone Serani e Andrea Giorgi, da oltre due anni combatte il fenomeno del bagarinaggio e lo fa grazie alla propria piattaforma innovativa. La tecnologia di Ticketoo, infatti, riesce ad individuare il costo originale del biglietto impedendo così la vendita di un biglietto a prezzi maggiorati. Nei Taylor-Day e Coldplay-Day la piattaforma ha registrato un elevato traffico sintomo dell’enorme richiesta che questi due ‘big’ hanno generato per i loro concerti. In pochi e semplici numeri Ticketoo ha permesso a quasi 3.000 mila fan di scambiare biglietti per Milano e Roma, e lo ha fatto garantendo un servizio rapido, etico e sicuro.

Non solo Coldplay e Taylor Swift, anche tantissimi altri concerti in Italia e all’estero. Ticketoo permette in maniera etica anche di vendere e comprare biglietti per eventi sportivi, teatri, club e attività. Nel 2024 sono già stati caricati sulla piattaforma più di 20.000 nuovi eventi.

Una recensione disponibile su Trustpilot conferma l'efficacia del servizio offerto da Ticketoo: " Cercavo da tempo un biglietto per il concerto dei Coldplay e grazie a Ticketoo sono riuscita a trovarlo il giorno prima del concerto stesso! Non ho avuto nessun problema all’entrata e mi sono goduta il concerto. Grazie ai ragazzi che sono dietro a questa app e che ci permettono di acquistare biglietti in tranquillità, senza la paura di essere ‘fregati’ dai soliti ‘bagarini’!"

Scaricando l’App Ticketoo su App Store e Google Play, avrai accesso a migliaia di eventi, basterà scegliere quello che fa per te.