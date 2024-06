Mercato assicurativo: quali possibilità oggi per gli italiani grazie all'insurtech?

25 giugno 2024 a

a

a

Negli ultimi anni il settore assicurativo è stato interessato e continua a essere interessato da cambiamenti importanti, soprattutto grazie all’impatto dell’insurtech sull’attività delle compagnie.

Anche in Italia l’insurance technology sta giocando un ruolo fondamentale nel modernizzare il settore, permettendo alle imprese di essere più efficienti e competitive così come di offrire nuovi prodotti e servizi di alto valore ai consumatori.

Come riportato anche da Il Sole 24 Ore, attualmente nel nostro Paese questo processo si sta concretizzando passando soprattutto per l’innovazione interna alle compagnie assicurative e le partnership con le startup insurtech.

La prossima rivoluzione con ogni probabilità sarà guidata dall’intelligenza artificiale, una tecnologia destinata a impattare in modo significativo sul comparto assicurativo. In ogni caso, indipendentemente da come cambierà lo scenario nel prossimo futuro con la diffusione crescente dell’AI, appare ormai evidente come la tendenza del settore si confermerà quella di puntare sempre di più sull’innovazione.

Come rilevato dall’Insurtech Investment Index, infatti, si stima che entro la fine del 2024 gli investimenti saranno di 50 milioni di euro, arrivando potenzialmente a 140 milioni di euro entro il 2026.

Del resto, i risultati legati all’applicazione delle nuove tecnologie digitali sono evidenti, visto l’apprezzamento crescente da parte dei consumatori per le polizze online.

Il successo crescente delle assicurazioni online

Negli ultimi anni la percentuale di utenti che si rivolge alle compagnie online per stipulare un’assicurazione sta crescendo costantemente.

È quanto emerso – per esempio – anche dalla ricerca Consumatore Digitale di Italian Insurtech Association e Join Business Management Consulting. Secondo quest’analisi, infatti, nel 2022 la percentuale di consumatori che aveva acquistato almeno una polizza online si attestava sul 47%, andando poi a raggiungere il 57% nel 2023.

La ricerca si è concentrata anche sugli elementi più apprezzati delle assicurazioni online, che comprendono innanzitutto la semplicità di utilizzo e acquisto (97%), seguita dalla gestione autonoma (92%) e la personalizzazione dell’offerta (87%).

Si tratta di aspetti che nel nostro Paese contraddistinguono le assicurazioni come Verti , la compagnia online del Gruppo MAPFRE con un’attività caratterizzata da una continua innovazione tecnologica e un’elevata attenzione alle esigenze dei consumatori.

Nel dettaglio, Verti mette a disposizione soluzioni semplici e immediate per l’auto, la moto, il furgone e la casa, con la possibilità di richiedere un preventivo in tempi rapidi, inserendo pochi e semplici dati nell’apposito form disponibile sul sito web ufficiale.

Affidandosi alla compagnia è inoltre possibile svolgere in autonomia una serie di operazioni, dalla stipula al rinnovo della polizza fino ad arrivare all’apertura di un sinistro: il tutto 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

L’innovazione si riscontra anche nella comunicazione online di Verti, promossa sia mediante il blog del sito che tramite progetti come l’osservatorio VertiMovers con cui la compagnia assicurativa analizza tendenze e dati sul futuro della mobilità e i podcast #vertimoverstalks.

Assicurazioni online: i principali effetti dell’insurtech



Attraverso l’innovazione tecnologica promossa dall’insurtech nel nostro Paese, oggi i consumatori possono beneficiare di prodotti assicurativi semplici, immediati e gestibili in modo digitale e in autonomia.

Le polizze online in genere si contraddistinguono anche per i prezzi piuttosto competitivi, un aspetto importante per favorire una maggiore accessibilità alle soluzioni assicurative, soprattutto per le polizze non obbligatorie come l’assicurazione sulla casa e la famiglia o le garanzie accessorie delle polizze auto e moto.

L’offerta personalizzata nei confronti dei clienti, invece, consente di avere a disposizione assicurazioni più mirate e complete che offrono una migliore protezione dai rischi della vita quotidiana e un maggior livello di soddisfazione.

Questo avviene sia mediante la proposta di nuovi prodotti assicurativi che tramite l’offerta di servizi integrati, una caratteristica che aumenta la qualità delle soluzioni assicurative e garantisce una copertura più efficiente per i clienti.

L’insurtech sta avendo effetti positivi anche in termini di minore burocrazia e maggiore velocità nello scambio di informazioni, nell’emissione delle polizze e nella liquidazione dei sinistri.

Complessivamente, quindi, con l’insurtech sta migliorando sensibilmente la customer experience, con processi più semplici e rapidi che permettono in pochi istanti di calcolare senza difficoltà un preventivo e stipulare polizze online che risultano sempre più su misura per soddisfare al meglio tutte le esigenze dell’utenza.