Euro 2024, le favorite per la vittoria secondo Sportytrader

Come si svolgerà il torneo in questa edizione in Germania e quali sono le candidate principali per la vittoria finale? I campionati nazionali si sono conclusi, le competizioni internazionali per club hanno decretato i loro vincitori e adesso tutte le attenzioni sono ovviamente orientate su Euro 2024. La 17a edizione del torneo continentale si disputerà in Germania e si parte il 14 giugno per arrivare, esattamente un mese dopo, alla finale del 14 luglio all’Olympiastadion di Berlino. Si preannuncia una competizione davvero incerta con tante nazionali in lizza per arrivare in fondo e trionfare, provando a strappare il titolo all’Italia, vincitrice tre anni fa.

Proprio come per l’ultima edizione di Euro 2020, il format prevede 6 gironi da 4 squadre ciascuno e si qualificano agli ottavi di finale tutte le prime due classificate e le migliori quattro terze. La gara inaugurale sarà Germania-Scozia, unica sfida del giorno di apertura, dopodiché andranno in scena tre partite al giorno (ore 15, 18 e 21) per tutta la durata delle prime due giornate della fase a gironi. Per l’ultima giornata si disputeranno ogni giorno le due partite di ogni girone in contemporanea alle ore 21.

Andiamo allora a vedere quali sono le grandi favorite per Euro 2024. Le previsioni di ogni sfida di questi Europei saranno disponibili su Sportytrader che offre una panoramica sul torneo delineando anche le maggiori indiziate per la vittoria finale. Ad oggi la principale favorita dai pronostici degli esperti sembra essere l’Inghilterra. La selezione dei Tre Leoni è ancora alla ricerca del suo primo storico trionfo. La squadra di Gareth Southgate ha un potenziale davvero importante, soprattutto dal centrocampo in avanti e ha grande voglia di rivalsa dopo la sconfitta in finale di tre anni fa nell’edizione giocata in casa. Subito dietro agli inglesi ci sono i vicecampioni del mondo della Francia. I transalpini non trionfano in questa competizione da ben 24 anni, quando nel 2000 superarono ai tempi supplementari l’Italia nella finale di Rotterdam. Les Bleues, guidati da Didier Deschamps, possono disporre di giocatori di altissimo livello in tutti i reparti e sono forse la squadra più completa.

Sul podio delle favorite rientrano poi i padroni di casa della Germania, il cui ultimo trionfo risale addirittura al 1980. La Mannschaft era abituata ad arrivare sempre in fondo in queste competizioni ma negli ultimi anni ha deluso fortemente. Julian Nagelsmann ha allestito un bel mix di giovani e di campioni esperti, come Neuer, Kroos e Muller, e punterà tanto anche sulla spinta del proprio pubblico per fare bene. Dietro alle tre favorite troviamo le due nazionali iberiche, il Portogallo e la Spagna, le cui chance attribuite sono più o meno le stesse. I lusitani, già campioni nel 2016, saranno trascinati ancora da Cristiano Ronaldo, ma nel nuovo corso targato Roberto Martinez, mentre le Furie Rosse hanno dato il via al nuovo corso sotto la guida del ct Luis de la Fuente.

L’Italia si presenta a questo Europeo da campione in carica ma con tante incognite e con un girone molto insidioso. Gli Azzurri sono indietro rispetto alle prime della classe, ma la tradizione li vuole spesso protagonisti e quindi è sbagliato sottovalutare a priori la squadra di Luciano Spalletti. Olanda e Belgio partono sullo stesso piano dell’Italia, mentre qualche chance in meno sono date a Danimarca e Croazia, anche se in passato soprattutto quest’ultima si è spesso rivelata una sorpresa.

Sarà un Europeo davvero scintillante, probabilmente con alcune sorprese e con tante gare di alto livello in programma. Diverse nazionali puntano al titolo e tanti giovani talenti avranno la possibilità di aggiungere un altro trofeo in bacheca, utile magari anche alla corsa per il Pallone d’oro. Manca davvero poco al fischio d’inizio!