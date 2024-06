Dream Team Euro 2024: la formazione delle stelle più importanti della competizione

12 giugno 2024 a

a

a

Ormai mancano pochissimi giorni all’inizio dei prossimi campionati europei di calcio, con Euro 2024 che rappresenterà la più importante manifestazione per Nazionali all’interno del Vecchio Continente per quest’annata.

La kermesse ospiterà importantissime rappresentative ma, ovviamente, anche calciatori di altissimo livello che certamente regaleranno spettacolo e che hanno molte possibilità di essere poi inseriti all’interno della Top 11 della competizione, al termine di essa. Abbiamo quindi selezionato gli 11 giocatori che, siamo certi, saranno protagonisti e potenzialmente presenti nel Dream Team di Euro 2024 .

Diogo Costa (Portogallo)

Il portiere portoghese Diogo Costa, giocatore del Porto, si propone come uno degli estremi difensori più interessanti d’Europa. Dopo aver preso il ruolo da titolare in luogo di Rui Patricio, Costa si è confermato in Nazionale (e con il club) su ottimi livelli, tanto è vero che può essere considerato uno dei portieri più ricercati dalle big d’Europa, nonché uno dei più bravi attualmente.

Pedro Porro (Spagna)

Una delle rivelazioni del Tottenham di questa stagione, Pedro Porro vuole continuare la grande tradizione recente di laterali forti della Spagna. Giocatore moderno, veloce e abile nel cross, Porro rappresenta una valida scelta per questa squadra.

Ruben Dias (Portogallo)

Altro giocatore portoghese in questa formazione, il difensore del Manchester City Ruben Dias si sta proponendo ormai da anni come uno dei centrali più affidabili d’Europa. Nel caso in cui il Portogallo disputasse un buon Europeo, la sua presenza nel Dream Team è praticamente scontata.

William Saliba (Francia)

Uno dei centrali più forti e preziosi attualmente sul mercato, William Saliba dell’Arsenal si candida a diventare un leader difensivo della Francia pure agli Europei. La Nazionale transalpina è certamente una delle principali favorite per le quote della competizione nell’ambito delle scommesse euro 2024 e Saliba potrebbe finalmente trovare una consacrazione internazionale.

Theo Hernandez (Francia)

Purtroppo il fratello dovrà rinunciare agli Europei a causa di un brutto infortunio ma Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan , sicuramente non lo farà rimpiangere. Parliamo infatti di un top nel suo ruolo, che in questi anni in rossonero si è imposto come uno dei migliori laterali mancini in tutto il mondo.

Rodri (Spagna)

Impossibile, in una formazione del genere, non inserire Rodri, forse il centrocampista centrale più forte al mondo nella doppia fase. Oltremodo decisivo anche in zona gol (come dimostra anche la rete segnata nella scorsa finale di Champions League contro l’Inter), Rodri è un calciatore completo che nel Manchester City è praticamente imprescindibile. Probabile lo sia anche per la Spagna agli Europei.

Toni Kroos (Germania)

Euro 2024 sarà “the last dance” per Toni Kross, che al termine della competizione si ritirerà dal calcio giocato. Ancora in grado di illuminare i palcoscenici di tutto il mondo con il Real Madrid, Kroos quasi certamente verrà inserito nella formazione, se non per meriti totalmente sportivi quantomeno come premio a una carriera straordinaria. La stessa Germania, che giocherà in casa, cercherà di regalare al suo perno di centrocampo l’ultimo trofeo della sua carriera.

Bukayo Saka (Inghilterra)

Dopo la vistosa trattenuta di Chiellini e il rigore sbagliato nella lotteria della scorsa finale, il calciatore dell’Arsenal è in cerca di rivincite in quest’edizione degli Europei. Si tratta di uno dei talenti più cristallini della zona europea ed è probabile che possa essere protagonista.

Jude Bellingham (Inghilterra)

Da una stella all’altra. Il futuro candidato al Pallone d’Oro Jude Bellingham ha vissuto una stagione straordinaria con il Real Madrid e ora vuole finalmente riportare l’Europeo in Inghilterra, proponendosi come leader di una Nazionale ricchissima di talento come poche altre volte nella storia.

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia)

Kvaratskhelia, estro e trascinatore del Napoli, rappresenta la potenziale scheggia impazzita di Euro 2024. La Georgia vuole stupire nonostante un girone non facile alla sua prima partecipazione e Kvaratskhelia potrebbe prendere in mano la squadra a tal punto da meritarsi un simbolico riconoscimento personale.

Kylian Mbappé (Francia)

Chiudiamo questa Top 11 con il promesso sposo del Real Madrid e ormai ex PSG Kylian Mbappé, stella della Francia che vuole tornare a essere protagonista con la Nazionale. Mbappé sarà certamente una delle star di Euro 2024, nonché il giocatore che più di tutti può cambiare il corso della competizione.