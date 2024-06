I migliori hacker sono italiani: il successo del team di Deas

11 giugno 2024 a

Il team di DEAS, azienda italiana protagonista chiave nello sviluppo delle capacità offensive delle forze armate nel cyberspazio, si è qualificato prima in Italia nella CTF Business Vault of Hope, prestigiosa gara internazionale tra i migliori hacker del mondo, con un significativo distacco rispetto agli attori nazionali. La gara internazionale ha visto sfidarsi i migliori team di hacker al mondo, con quasi 5 mila partecipanti suddivisi in mille squadre che si sono sfidati in 58 challenge suddivise in dodici diverse categorie.

Organizzata da Hack The Box, la competizione ha coinvolto i top player globali dei settori ICT e Cyber Security. Il team DEAS, alla sua prima partecipazione ufficiale in una CTF Business, ha ottenuto un risultato eccezionale, dimostrando il proprio valore, grazie all’esperienza maturata in ambiti operativi complessi del sistema di difesa nazionale. L'Hacker Camp DEAS è ora riconosciuto come un momento di formazione, sfida e aggregazione per i migliori hacker del mondo.