Lorenzo Marchetti e il Trionfo del Virgo Red Carpet al Radio Zeta Future Hits 2024

Parata di stelle venerdì 31 maggio, sul Virgo Red Carpet, l’esclusivo spazio allestito per tutti i cantanti che si sono poi esibiti sul palco del Radio Zeta Future Hits 2024, il Festival della Generazione Zeta. La diretta social dell’evento, andata in onda dalle 19.45 su Rtl 102.5 Play, affidata ai conduttori Giulia Sara Salemi e Mario Vai, ha mostrato il viavai di tutti i più grandi artisti del momento. Sono i volti, dei cantanti più amati dai giovani, risaltati, nel loro stile e nel loro look, dai make up artist di Virgo Cosmetics, con la supervisione del direttore creativo del brand Lorenzo Marchetti. Quaranta artisti, pronti a salire sul palco per cantare le loro hit hanno sfilato sul Virgo Red Carpet allestito tra il Centrale e lo stadio Pietrangeli di Tennis. Sul Red Carpet brandizzato da Virgo, i cantanti hanno offerto anche le loro emozioni prima di salire sul palco, ai microfoni degli speaker di Radio Zeta.

È stata un’occasione esclusiva, per vedere tutti i cantanti prima dell’esibizione e fare anche qualche selfie. Virgo Cosmetics ha esaltato la personalità si ogni cantante, proprio com’è nella natura del brand, che ha fatto la sua forza, nel mettere in risalto la bellezza unica di ogni individuo, ponendo l’accento su inclusività, eleganza e contemporaneità, che abbiamo visto sul palco della 3a edizione del Radio Zeta Future Hits Live - il Festival della Generazione Zeta, attraverso i volti dei protagonisti della musica italiana.

Molti gli artisti che si sono esibiti al Foro Italico di Roma, avvalendosi di un make up esclusivo: nomi come Alessandra Amoroso, Il Pagante, Annalisa, Emma, Ghali, Articolo 31, Capo Plaza, Geolier, Fedez, Angelina Mango, Tananai, Irama Rose Villain, solo per citarne alcuni, ma anche, due nomi inclusivi di ogni generazione: Orietta Berti, superospite a sorpresa e i Ricchi e Poveri.

Il Radio Zeta Future Hits 2024, Festival della Generazione Zeta nasce da un’idea di Lorenzo Suraci, patron di Rtl 102.5, ed è stato presentato da Paola Di Benedetto, Giulia Laura Abbiati e Luigi Santarelli. Questa è stata la prima tappa del Festival, che segna l’apertura dell’estate e che raddoppierà il 4 settembre, all’Arena di Verona.

Virgo Cosmetics, che da subito è riuscito a imporsi sul mercato nazionale ed estero, essendo presente in 37 Paesi nel mondo ha valorizzato la personalità estetica degli artisti, donando un valore aggiunto alla prestigiosa kermesse.