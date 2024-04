Crociere di lusso: viaggio, scoperta, divertimento e relax

18 aprile 2024 a

La crociera è una formula ricettiva adatta a tutte le stagioni dell'anno, apprezzata in particolare da chi ama viaggiare nel lusso e nel relax. Durante una crociera, avrai la possibilità di visitare diverse località in un unico viaggio, approfittando nel contempo dei servizi personalizzati offerti dalla nave, dedicati allo svago e al benessere.

Che paesi visitare con una crociera di lusso?

Le crociere di lusso coprono numerosi itinerari, dal Mediterraneo ai Caraibi, dal Nord Europa agli Emirati Arabi Uniti. Il viaggio in crociera è l'ideale per visitare nuovi paesi e concedersi nel contempo tutti i servizi dedicati offerti dalle navi MSC, che raggiungono l'eccellenza nel settore dell'ospitalità. Sul sito di MSC Crociere è possibile sfogliare tutti gli itinerari disponibili, prenotando con pochi click sia la crociera che le escursioni organizzate. L'offerta di viaggi e itinerari è ricca e variegata in tutti i periodi dell'anno. In più, la durata del viaggio è variabile: si può optare per una crociera breve, di una o due notti, oppure per un viaggio più lungo, di una o due settimane.

MSC Yacht Club: un viaggio unico

Con MSC Yacht Club, le crociere di lusso raggiungono l'eccellenza assoluta dell'ospitalità e dello stile. Le splendide navi da crociera sono veri e propri resort a sei stelle sul mare, dove ogni piccolo dettaglio è progettato per fare la differenza. Le meravigliose Suite, superbamente arredate, ti offriranno privacy e relax, mentre il personale qualificato si occupa di viziarti e coccolarti con una presenza discreta e costante. Al mattino ti sveglierai tra fresche lenzuola in cotone egiziano e potrai consumare una squisita colazione sul tuo balcone privato con vista sul mare. Una volta fatto il pieno di energia, la giornata avrà finalmente inizio nel migliore dei modi, con un fantastico carnet di opportunità alle quali attingere: dall'escursione guidata al relax in piscina, dall’allenamento in palestra allo spuntino su richiesta confezionato dalle sapienti mani dello chef.

Qual è il momento ideale per andare in crociera?

Nonostante tanti viaggiatori preferiscano partire in crociera durante l'estate, questa formula ricettiva non è vincolata a una stagione in particolare. Al contrario: per inseguire l’estate puoi partire in crociera quando in Europa è pieno inverno e raggiungere mete calde o destinazioni esclusive e meno affollate. Potrai lasciarti coccolare dai servizi proposti, dall'esclusiva Spa con piscina e idromassaggio, ai raffinati ristoranti tematici, ai comfort garantiti dalle eleganti Suite con vista mare. E mentre tu ti rilassi e ti diverti, lo staff della nave sarà sempre pronto a soddisfare qualsiasi richiesta. Durante la stagione fredda o nelle mezze stagioni puoi anche dirigerti verso luoghi esotici vicini all'Equatore, dove goderti il sole e il mare.

Privacy, esclusività ed eleganza

Tra divertimento e relax, una crociera di lusso MSC Yacht Club sarà una sorgente di ricordi meravigliosi, che ti resteranno per sempre nel cuore. Chi viaggia con MSC Yacht Club può godersi l’esperienza con assoluta spensieratezza. L'imbarco e lo sbarco sono prioritari, con lounge privata e il 10% di sconto sui trattamenti benessere acquistati a bordo. La formula include l’alloggio in splendide Suite panoramiche, spaziose e accoglienti. All’interno di uno spazio privato progettato per raggiungere i livelli di più elevati di comfort, potrai sentirti come a casa, e allo stesso tempo immergerti in un'atmosfera raffinata dal fascino unico. Con MSC Yacht Club, è garantito l’accesso ai servizi più esclusivi della nave, come la Thermal Suite della MSC Aurea Spa, il servizio in camera sempre disponibile e la cena gourmet nel ristorante privato MSC Yacht Club. Nel frattempo, gli ospiti possono approfittare delle numerose opportunità di svago offerte dalla nave, dalle sedute di shopping alla piscina all'aperto, fino agli spettacoli serali in stile Broadway.

Il servizio maggiordomo dedicato 24 ore su 24 sarà la ciliegina sulla torta per le tue vacanze all'insegna della privacy, del comfort e del lusso più assoluto.

Crociere per famiglie: avventura e scoperta

La crociera di lusso è una tipologia di viaggio adatta anche alle famiglie. I servizi per famiglie includono infatti l'uso illimitato delle infrastrutture disponibili, come le piscine e le zone comuni, oltre ad aree gioco dedicate esclusivamente ai bambini e progettate per offrire nel contempo relax a volontà anche agli adulti. L'itinerario può includere, inoltre, escursioni adatte anche ai più piccoli, da prenotare direttamente sul sito MSC. In più, le suite per famiglie sono spaziose e confortevoli, perfette per godersi la privacy di un viaggio da favola, impossibile da dimenticare.