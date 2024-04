Montecitorio a porte aperte, la prima assoluta della Fanfara della Brigata Alpina della Julia

07 aprile 2024 a

Una prima assoluta domenica 7 aprile a Montecitorio per la Fanfara della Brigata Alpina della Julia. Dopo l’emozionante ingresso attraverso il Transatlantico la Fanfara approda nell’emiciclo della Camera dei Deputati. Sei esibizioni distinte per ogni gruppo di Visita alle sale di Montecitorio. Un evento organizzato in collaborazione con l’Eraple presente con il suo direttore Cesare Costantini e fortemente voluto e sostenuto dalla regione FVG. Due le testimonianze pervenute dal Friuli - il consigliere Miani Elia nel complimentarsi per l’iniziativa ha ribadito come la Regione ha sempreVoluto sostenere le manifestazioni che vedono protagonisti gli Alpini condividendo anche il pensiero del Vice Presidente del Consiglio Regionale Francesco Russo - il quale ha dichiarato che la Fanfara della Brigata Julia è’ uno dei migliori prodotti d’esportazione del Friuli Venezia Giulia. Calorosi gli applausi del pubblico presente per l’esibizione impeccabile e precisa dei Musicisti della Fanfara.

La Fanfara della Brigata Alpina Julia ha segnato la novità dell’edizione di questa domenica di Montecitorio a Porte Aperte. 25 musicisti, diretti dal graduato aiutante Calogero Scibetta, hanno proposto ai visitatori brani tipici del repertorio degli Alpini, come: Sul Cappello, la Canzone del Grappa, la Vecchia Marcia Militare di Alessandro Vessella. Anche l’apertura della giornata è stata in musica, con il concerto sul piazzale di Montecitorio della Banda della Guardia di Finanza, diretta dal Maestro Capitano Dario Di Coste. Il complesso artistico militare stabile, oggi presente con 32 componenti, ha eseguito - tra l’Inno italiano e l’Inno europeo - alcuni grandi classici, come: «Nessun Dorma», un tributo a Ennio Morricone e «Roma nun fà la stupida stasera».