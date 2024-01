Setteottobre, nasce a Roma l'associazione contro l'odio antisemita

15 gennaio 2024 a

a

a

Un’associazione per contrastare "la marea montante del negazionismo, delle falsificazioni, dell’odio antisemita", e per "riaffermare il diritto di Israele a difendersi, lavorare per la difesa dei valori democratici". Sono questi gli obiettivi di Setteottobre, l'associazione che nel suo nome riporta la data del tremendo attacco di Hamas. Setteottobre sarà presentata 21 gennaio alle ore 10,30 alla Sala Umberto di Roma, in via della Mercede 50.

Saranno gli israeliani Attila Somfalvi analista politico del think tank INSS di Tel Aviv, Ali Waked direttore del canale arabo iNEWS24, l’esperto di geopolitica Alexandre del Valle (IPAG Business School di Parigi, Luiss di Roma), insieme ad alcuni soci di Setteottobre, i protagonisti dell’incontro di presentazione dell’associazione.

“Dal 7 ottobre non si torna più indietro - spiega Stefano Parisi (nella foto), fra i fondatori e presidente dell’associazione - Non solo per l’orrendo massacro perpetrato dai terroristi di Hamas contro inermi cittadini israeliani, ma per la violenta reazione antisemita che ne è scaturita e che abbiamo visto nelle scuole, nelle università e nelle piazze delle città europee e americane. Reazione sostenuta dall’indifferente ambiguità di tanta élite occidentale, silente nei riguardi della propaganda che trasforma le vittime in carnefici, schierandosi di fatto con terroristi, nazisti, violenti regimi oscurantisti. Ci siamo convinti che non si può rimanere inermi davanti al rischio della fine dei principi democratici, della libertà della persona, del benessere comune, della solidarietà tra i popoli. Si stanno unendo a noi tante persone che hanno a cuore Israele e i nostri valori”.

L’associazione Setteottobre è promossa, fra altri, da Stefano Parisi, Anita Friedman, Daniele Scalise, Andrée Ruth Shammah, Luigi Mattiolo, Pier Luigi Battista, Ilaria Borletti, Gabriele Albertini. Oltre 200 le adesioni pervenute ad oggi, fra cui Claudio Pagliara, David Meghnagi, Costanza Esclapon, Claudia Mancina, Alessio D’Amato, Massimiliano Fedriga. Nel programma, accanto a un’estesa attività di comunicazione e informazione, sono previsti, tra altri, progetti specifici per le scuole, osservatori sull’antisemitismo e sull’odio antioccidentale, l’assistenza legale per coloro oggetto di atti antisemiti.