Conflavoro, convegno in vista dell'esame della legge di Bilancio

Martedì 12 dicembre, in sala Capranichetta di piazza Montecitorio, si svolgerà un convegno di Conflavoro incentrato sulle novità previste nella legge di Bilancio per le imprese e il mondo del lavoro in generale. L’appuntamento con l’evento, intitolato ‘Manovra 2024: Tempo di Bilanci’, è per le ore 10.30. Fra i relatori finora confermati, il ministro Luca Ciriani, gli on. Francesco Filini (FdI) e Chiara Tenerini (FI) e i sen. Giorgio Bergesio (Lega), Raffaella Paita (IV) e Mario Turco (M5S). Modera Susanna Lemma, giornalista e conduttrice del TG1.

Conflavoro: bene l'attenzione del governo a imprese e lavoratori

“Il convegno - spiega il presidente nazionale di Conflavoro, Roberto Capobianco - sarà un confronto aperto e franco in vista dell’esame in Senato della legge di Bilancio previsto per il 18 dicembre, non a caso abbiamo invitato esponenti di tutti i partiti principali e il ministro per i Rapporti con il parlamento. Questa Manovra guarda al lavoro ed è quello che la nostra associazione chiedeva. Penso ai fringe benefit esentasse incrementati fino a 1000 euro per i lavoratori senza figli, alla detassazione dei premi di produttività e degli straordinari nel turismo, al taglio del cuneo confermato. Tutte misure positive che necessitano, questo è l’obiettivo, di divenire però strutturali”.

"Una follia scioperare contro una manovra incentrata su lavoro"

“Da gennaio - spiega il presidente di Conflavoro - torneremo poi a chiedere e proporre tutte le migliorie utili al sostegno e allo sviluppo delle nostre aziende e quindi dell’economia, in primis l’abbattimento del costo del lavoro anche per le imprese, che da sempre blocca la crescita vera del Paese. Il convegno del 12 dicembre, di fronte a una platea di imprenditori da tutta Italia, ha proprio l’ulteriore ambizione di creare un nuovo dialogo fra le varie forze politiche e cercare così di creare uno scambio di idee proficuo per il futuro”.