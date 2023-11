La mastoplastica del dr. Segreto: un intervento mini-invasivo, sicuro e dai risultati eccellenti

Francesco Fredella 21 novembre 2023 a

a

a

La mastoplastica è attualmente uno degli interventi più richiesti in Italia, non solo da ragazze giovani, ma ormai da donne di tutte le età. Molto spesso, non si tratta semplicemente di aggiungere volume, bensì è necessario rimodellare la mammella per ottenere un risultato piacevole e naturale

- Dottor Francesco Segreto, da dove arriva il bisogno di tale intervento?

Le mammelle sono sempre state storicamente considerate come un segno di femminilità. In alcune pazienti, l’ipoplasia della ghiandola può generare insicurezza o ridotta accettazione di sé. Ciò accade soprattutto nei casi di malformazione, come la mammella tuberosa, o di severa asimmetria. Talora, invece, non c’è un vero e proprio disagio psicologico sottostante, ma semplicemente il desiderio di sentirsi più bella.

- Qual è il segreto della sua tecnica?

Non c’è un unico segreto ma una miriade di aspetti tecnici, dal planning pre-operatorio agli strumenti chirurgici, al modo in cui il tessuto viene toccato dagli strumenti stessi. Ho ottimizzato ogni singolo passaggio dell’intervento in maniera estrema, combinando creatività e tecnica personali con le più avanzate conoscenze scientifiche internazionali.

- Quali sono i risultati?

L’intervento è rapido, pulito, il posizionamento della protesi perfetto. Il paziente non perde sangue ed il dolore post-operatorio è minimo se non nullo.

- Cosa succede alla paziente dopo l’intervento?

Guardare il viso della paziente alla prima medicazione è emozionante tanto per lei quanto per me. Vederla arrivare nelle settimane successive con il sorriso sulle labbra, notare il cambiamento nel modo di vestire, il passo sicuro, ascoltare com’è cambiata la sua vita relazionale dopo l’intervento è un’enorme soddisfazione.

- Cosa consiglia alle pazienti che vogliono sottoporsi all’intervento:

Innanzitutto riflettere bene sulla volontà di farlo, si sta andando a modificare permanentemente una parte del proprio corpo. Scegliere bene il professionista a cui affidarsi, studiare il CV, l’esperienza e, solo successivamente, apprezzarne il gusto estetico dai casi presenti su internet, social etc. Bisogna instaurare con il medico un rapporto aperto, sincero, far capire cosa si desidera ed essere disponibili a comprendere che alcune cose non sono tecnicamente eseguibili. Fare tante domande, se vengono in mente a casa, scriverle e poi sottoporle. L’obiettivo è arrivare al giorno dell’intervento in totale serenità, senza alcun dubbio e sicuri di essersi affidati al professionista giusto.