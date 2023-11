La storia di Gemma Lenoci, l'imprenditrice che ispira le donne a crescere

Rudy Cifarelli 16 novembre 2023 a

Gemma Lenoci, laureata e imprenditrice di successo, ha una mission: vuole aiutare le donne nella crescita personale e professionale. L'ha raccontato, ad esempio, mettendo tutto nero su bianco, nel suo ultimo libro: “CEO di te stessa”, che tratta mindset e social media marketing verso l’indipendenza. Una strada complicata, ma non impossibile da percorrere. La sua formazione è radicata nel mondo dei social media marketing. "Ho fondato un’agenzia di marketing (Unlike Agency) ed insegno proprio una professione e come iniziare a costruire un personal brand online per poi lavorare come social media manager o monetizzare con i propri profili", racconta Gemma Lenoci.

Quando è nato il tuo progetto, perché è nato?

"Nel momento in cui ho capito quali fossero i miei obiettivi e ho capito la mia direzione dopo un momento di confusione ho pensato che molte donne potessero ritrovarsi nella mia situazione. Così ho pensato di trovare un modo per condividere la mia esperienza e aiutarle".

Che obiettivi hai?

"Diventare il punto di riferimento nella formazione in social media marketing, soprattutto tik tok marketing (il social del momento) con la mia agenzia tutta al femminile; creare una community di giovani donne imprenditrici che lavorano con i social ognuna nella sua attività".

Quali investimenti hai fatto?

"Ho aperto la mia società (agenzia di marketing) UNLIKE a Dubai, ho creato una start up (UGC Italia), la prima piattaforma italiana per lavorare come UGC creator; scrivo libri, a proposito ne sto scrivendo un altro con tema social media marketing".

Si parla troppo spesso di personal brand. Esattamente cos'è?

"Il personal brand è qualcosa che si costruisce anche senza volerlo, tutto ciò che facciamo (nella vita online oppure offline) crea un nostro “posizionamento”, le persone si fanno un’idea di noi, volenti o nolenti. La differenza sta nel costruire un buon personal brand ovvero farci riconoscere per le nostre capacità e competenze costruendo un’ottima reputazione che ci permette di “venderci” al meglio in qualsiasi settore operiamo"