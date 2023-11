"Un giorno normale", il nuovo singolo di Pasqualino Maione ex di Amici

15 novembre 2023 a

a

a

“Un giorno normale” è il nuovo singolo dell’ex cantautore napoletano di Amici, in uscita su tutti i Digital Store il 17 novembre. Pasqualino dopo aver combattuto contro una meningite al cervello, che lo ha tenuto fermo per più di un anno, è pronto a ritornare sulle scene musicali, e lo fa con un brano dalle tinte pop, che strizza l’occhio alle sonorità anni 80, arrangiamenti su cui scivola la voce dell’artista che colpisce sin dal primo ascolto. Produzione artistica firmata da Nunzio Marzulli presso Recobitstudio. Il brano è edito da Blanco Y Negro etichetta discografica spagnola. “Un giorno normale” parla del partner di un cantante, che nonostante la sua carriera impegnata,riesce comunque a star dietro all’artista e alla sua vita strampalata.

Il singolo sarà accompagnato da un colorato e divertente videoclip in uscita sempre il 17 novembre sulla piattaforma di YouTube.