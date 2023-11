Roma, la presentazione del calendario storico dell'Arma dei Carabinieri 2024

08 novembre 2023 a

a

a

Questa mattina, presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma - Sala Sinopoli, si è svolta la presentazione del Calendario Storico, l'Agenda Storica e i prodotti editoriali 2024 dell'Arma dei Carabinieri. L'evento, che ha visto la partecipazione di diverse autorità e ospiti illustri, è stato inaugurato come da programma intorno alle 10.30. Il Calendario Storico 2024, realizzato in occasione del 210° anniversario dell'Arma dei Carabinieri, è un'opera frutto della collaborazione con il Gruppo Pininfarina e lo scrittore e conduttore televisivo Massimo Gramellini. Il filo conduttore di questo calendario è il tratto "rosso", il colore che da sempre identifica l'Arma dei Carabinieri. La presentazione dell'evento è stata affidata ad Amadeus, noto conduttore televisivo e volto di Sanremo degli ultimi anni. Tra le personalità presenti alla cerimonia, spiccano il Ministro dell'Interno, Guido Crosetto, il Ministro della Salute, Schillaci, e il Comandante Generale dei Carabinieri, Teo Luzi. "Nel calendario sono raccontate storie dei Carabinieri al servizio della comunità", ha spiegato Massimo Gramellini nel corso del suo intervento. "Alcune di queste storie sono recenti, altre risalgono a periodi storici passati”.

Il Calendario Storico 2024 presenta ogni mese una storia diversa, tutte illustrando graficamente il tratto rosso, simbolo dell'Arma dei Carabinieri. Tra gli episodi narrati, si trova il supporto fornito dai Carabinieri durante la pandemia, in particolare nella primavera del 2020, quando hanno aiutato le fasce più fragili della popolazione, consegnando persino le pensioni agli anziani. Un anziano beneficiario di questo gesto ha dimostrato la sua riconoscenza donando parte della pensione appena ricevuta. Il calendario offre anche omaggi al cinema, alla Repubblica, alla tutela del patrimonio culturale e ai martiri di Fiesole nel '44. Altri racconti toccano situazioni di emergenza, come gli interventi dei Carabinieri nelle zone alluvionate della Romagna lo scorso maggio (la tavola si intitola "Con i piedi nell'acqua"). Ci sono anche storie emotivamente toccanti, come il salvataggio di una donna desiderosa di suicidarsi, una professoressa, da parte di una Carabiniera.

Il Calendario Storico 2024 non si concentra solo su episodi straordinari ma narra anche storie quotidiane che descrivono l'impegno costante dei Carabinieri, spesso lontano dai riflettori. Infine, c'è spazio per riconoscere il lavoro svolto dai Carabinieri in contesti di guerra e situazioni particolarmente difficili. La presentazione dell'evento si è conclusa con la lettura di un racconto toccante, narrato al pubblico da Massimo Gramellini, proveniente da Tor Bella Monaca, che racconta la storia di chi continua a lottare contro la criminalità e il degrado, rifiutandosi di arrendersi. Questo Calendario Storico 2024 rappresenta un tributo alle storie straordinarie dei Carabinieri e al loro impegno instancabile nel servire la comunità, sottolineando il valore e il coraggio di questi uomini e donne in divisa.