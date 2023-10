Infratel, Pietro Piccinetti è il nuovo amministratore delegato

18 ottobre 2023 a

Pietro Piccinetti è il nuovo amministratore delegato di Infratel e Alfredo Maria Becchetti è il nuovo Presidente. Sono stati rinnovati i vertici della in-house del Mimit, che oggi ha presentato il bilancio di fine mandato. Secondo quanto rioprta CorCom, si lavora ora alla nomina del Direttore generale: in pole position ci sarebbe Giuseppe Del Villano, uscito da Terna, dove ricopriva l’incarico di Direttore Corporate Affairs. La carriera dell’ingegner Pietro Piccinetti è iniziata in Olivetti, dove ha ricoperto diversi incarichi: dal Sud America agli Stati Uniti fino a Milano. Nel Consiglio di Amministrazione del Gruppo Fiera Milano è stato Vicepresidente della Camera di Commercio Italia-Cina di Milano dal 2006 al 2010, Senior Advisor per l’Europa di Leggett&Platt Inc. dal 2003 al 2007, amministratore Delegato di Pordenone Fiere e poi Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Roma. Il notaio Alfredo Maria Becchetti, invece, nel 2020 è stato nominato responsabile della Lega a Roma. È stato docente alle Scuole di specializzazione per le professioni legali dell’Università Sapienza e Luiss nonché della Scuola di Notariato Anselmo Anselmi di Roma e di quella di Perugia. È stato membro della Commissione Affari esteri e internazionali del Consiglio nazionale del Notariato e della Commissione per la creazione del regolamento comunitario Roma 1 sulle obbligazioni contrattuali e della Commissione di revisione sul sistema successorio internazionale. È stato anche giudice della Corte di Giustizia federale presso la Figc.