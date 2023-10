Good Morning C*lub presente alla Fashion Week a Milano

Francesco Fredella 03 ottobre 2023 a

Gessica, Margherita e Claudia. Quando l'amicizia diventa un brand. Così business e moda non mancano nella loro vita: quella che vi stiamo per raccontare è la storia di tre amiche che hanno sempre avuto in comune la passione per il lifestyle. Che hanno creato un brand, Good Morning C*lub, giunto anche alla Fashion week di Milano. "Volevamo esprimere la nostra personalità attraverso questo marchio e renderlo come desideriamo essere viste e vestite ogni giorno. Non siamo mai state fan del mattino ed è così che abbiamo pensato ad un brand che potesse letteralmente cambiarne la percezione", raccontano Gessica, Margherita e Claudia.

Ed è così che Good Morning C*lub, oltre ad essere il nome del marchio, esprime un senso di community che deriva dalle iniziali dei loro nomi. "Il target customer di Good Morning C*lub varia da un giovane adulto di 25 anni a uno più maturo di 45 anni", dicono le tre giovani imprenditrici (che vendono solo on line). "Negli ultimi 6 mesi abbiamo attivato una strategia di digital marketing attraverso il nostro account Instagram (goodmorningclub___)", svelano. Una strategia ben chiara che nasce dall'esigenza aziendale di farsi spazio in un mercato ormai saturo. "Abbiamo riservato il budget alla pubblicità e al posizionamento dei prodotti. Abbiamo regalato a diverse influencer conosciute a Milano come “it girl” e le abbiamo ripubblicate sul nostro account Instagram", aggiungono.