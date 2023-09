Ryder Cup, il meglio golf a Roma. Lupi (Sky): dentro la sfida tra Europa e Usa

Fabrizio Cicciarelli 21 settembre 2023 a

Mancano solo 8 giorni all'inizio della Ryder Cup, il torneo che vedrà affrontarsi i migliori golfisti di Europa e Stati Uniti a Roma sul green del Marco Simone Golf & Country Club. A raccontare i protagonisti sul campo sarà Alessandro Lupi, voce di Sky Sport, che questa mattina ha illustrato la copertura del torneo.

Lupi, sentite il peso di raccontare uno degli eventi più importanti al mondo nella sua prima romana?

Abbiamo la responsabilità di far percepire agli italiani la grandezza di quanto sta per accadere. L'importanza non è arrivata del tutto a quella massa di appassionati di sport che però il golf lo ha solo sfiorato e che magari lo considera un evento marginale, mentre chi segue il golf è emozionato da tempo. Noi avremo il compito invece di far capire che si tratta di un evento planetario, in cui si respira la vera essenza dello sport. Vedremo due tifoserie caldissime, scatenate, che poi bevono la birra insieme. Sono previste tra le 250mila e le 300mila persone, nell'arco dei tre giorni di torneo, anche se i biglietti sono venduti per tutta la settimana, incluse le prove campo, questo fa capire quanto sia interessante vivere tutto. È il terzo evento al mondo per partecipazione mediatica dopo mondiali di calcio e Superbowl

Europa contro Stati Uniti, chi vincerà?

Fino a qualche mese fa sembravamo spacciati, gli Usa hanno un valore tale che potrebbero fare tre squadre di Ryder Cup, ma negli ultimi mesi i giocatori europei hanno fatto qualcosa di grandissimo. C'è questo nuovo fenomeno che è Aberg, che potrebbe sparigliare le carte. E poi anche a Parigi nel 2018 gli Stati Uniti erano favoriti, ma abbiamo vinto noi.

L'Italia avrà due vicecapitani ma non rappresentanti in campo. È un momento di flessione figlio del ricambio generazionale?

Abbiamo vissuto il momento più alto nel 2018. Vero che in passato c'è stato Costantino Rocca che ha fatto grandi cose, ma per qualche mese Francesco Molinari in quel momento è stato il migliore al mondo. Ora ha 41 anni, ci darà ancora delle soddisfazioni, nel frattempo avete vinto tanto, con Paratore, Pavan, Migliozzi, uno su cui dobbiamo puntare forte. Poi abbiamo tanti ragazzi nel Challenge Tour che puntano a tornare nel circuito principale, a partire da Manassero.

Tolto Aberg, il fenomeno venuto fuori proprio nel 2023, chi può essere la sorpresa della Ryder Cup?

Mi auguro il talento di Shane Lowry, uno che è genio e sregolatezza, in un Team Europe in cui le punte di diamante sono ovviamente Hovland, McIlroy e Ram.

Nella foto Marco Caineri (resp. Editoriale Sky Sport Golf), Alessandro Lupi, Roberto Zappa (commentatore Sky Sport Golf)