Gioco online, mercato in crescita nel 2023

20 settembre 2023 a

a

a

Il gioco online si conferma ancora una volta un mercato sano e in crescita. Le rilevazioni statistiche elaborate dal Libro Blu dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sottolineano come il comparto dei casinò digitali abbia aumentato costantemente i ricavi nell’ultimo biennio. Il documento stilato da ADM ha registrato nel 2021 una spesa per il gioco online di 3,7 miliardi di euro da parte degli italiani. Più in particolare, la spesa è cresciuta dai 1.846,36 milioni di euro del 2019 ai 3.718,62 milioni di euro di un anno e mezzo fa. Il gioco a distanza ha triplicato i valori per via delle chiusure della rete fisica imposta dalle restrizioni del Governo in quegli anni. Il Libro Blu ha poi evidenziato come il settore digitale più cresciuto in quei due anni sia stato quello delle scommesse virtuali, che ha registrato un +260% della spesa. In forte aumento anche i giochi da casinò (+113%) e i giochi a base ippica (+137%). I motivi principali che hanno condizionato tale crescita sono piuttosto semplici e intuitivi. Il successo del gioco a distanza su quello fisico è legato principalmente alle modalità di fruizione dei passatempi digitali: gli utenti possono accedere h24 alle piattaforme di iGaming e betting online, senza la necessità di dover frequentare e raggiungere il punto fisico. La comodità vince su tutto. Inoltre, c’è da ricordare la possibilità di usufruire di un portafoglio ludico particolarmente ampio, correlato da una serie di bonus come i free spin senza deposito , i migliori dei quali sono disponibili nella pagina appena linkata.

I dati mese su mese per il primo semestre

Il 2023 è iniziato e proseguito con ottime performance in termini di spesa da parte degli utenti online italiani. Gennaio ha registrato una spesa di 204,7 milioni di euro per i giochi da casinò online. Febbraio 178,9 milioni. Marzo: 196,8 milioni. Aprile: 191,5 milioni. Maggio: 161,8 milioni. Giugno: 175,5 milioni. Luglio: 183,5 milioni. Il primo semestre ha registrato un andamento leggermente altalenante, con una riduzione corposa nel bimestre aprile-maggio pari a 30 milioni di euro. La vera costante dei sei mesi iniziali del 2023 è stata, invece, Lottomatica, che ha progressivamente incrementato la propria quota di mercato sulla spesa, arrivando a giugno come leader di mercato tra tutti gli operatori con licenza AAMS (quota del 16,9%).

Confronto stesso periodo 2022

Il primo semestre 2023 ha fatto registrare un trend costantemente in ascesa in termini percentuali in confronto all’anno precedente. Questo lo spaccato in dettaglio. Gennaio: crescita della spesa del 19,5% con 204,7 milioni rispetto ai 171,3 di gennaio 2022. Febbraio: +21,1%, con 178,9 milioni rispetto ai 147,7 milioni di febbraio 2022. Marzo: +26,6%, con 196,8 milioni rispetto ai 155,5 milioni di marzo 2022. Aprile: +20,8%, con 191,5 milioni rispetto ai 158,5 milioni di aprile 2022. Maggio: +18,4%, con 191,5 milioni rispetto ai 161,8 milioni di maggio 2022. Giugno: +15%, con 175,5 milioni rispetto ai 152,9 milioni di giugno 2022. Luglio: +14,4%, con 183,5 milioni rispetto ai 160,4 milioni di luglio 2022. Secondo le rilevazioni di AGIMEG relative al primo semestre dell’anno, l’incremento dei conti di gioco online a luglio 2023 è stato di 2,5 milioni: +6% rispetto ai circa 2,4 milioni dei primi sei mesi dello scorso anno. Totale: 17,8 milioni di conti gioco online, in aumento del +18,1% rispetto ai 15 milioni del primo semestre 2022. È questo il primo dato importante che emerge dalle rilevazioni statistiche. Giocatori in aumento del 17,8%. Sul versante casinò online AGIMEG rileva una crescita in termini di spesa, da gennaio a giugno 2023, pari a 1.139 milioni di euro: +19,3% rispetto ai 955 milioni dei primi sei mesi del 2022.

Operatori: chi è andato meglio e chi peggio finora

Lottomatica si rivela leader del settore iGaming nel semestre gennaio-giugno 2023, con una quota di mercato sulla spesa pari a 16,9% (in crescita del 31%). Secondo posto per Pokerstars (8,84%), terzo gradino del podio per Snaitech (8,50%). A seguire: Sisal (8,37%), 888 (7,04%), Eurobet (6,06%), Planetwin365 (5,89%), Starcasinò (4,60%), bwin (3,81%), E-play24 (3,19%) e LeoVegas (2,04%). Tutti gli altri operatori del comparto gioco online hanno registrato quote inferiori all’2%.

Bonus Casinò, cosa sono e quali sono le principali tipologie

Come svelato in apertura, tra le motivazioni del successo del comparto del gioco a distanza su quello fisico vi sono anche le promozioni messe a disposizione degli utenti da parte dei singoli operatori. Bonus alla registrazione, bonus senza deposito e bonus free spin: sono queste le principali tipologie di promozioni offerte dagli operatori di gioco online ai propri utenti. Un vero e proprio strumento di marketing e di fidelizzazione dei nuovi clienti che nel corso del triennio ha generato un aumento dei ricavi nel comparto dei giochi a distanza. Dimostrazione che i bonus dei casinò online piacciono particolarmente agli italiani. Ovviamente ogni bonus differisce per alcune caratteristiche nel funzionamento. Ecco gli elementi essenziali.

Bonus di benvenuto

I bonus di benvenuto comprendono un tipo di offerta piuttosto diffusa tra gli operatori di gioco, ognuno con formule differenti ma con caratteristiche comuni. È sempre necessaria la registrazione del proprio profilo sul portale in qualità di nuovo giocatore. Il codice promo riscattato al momento della registrazione attiva l’offerta subito dopo la validazione del conto. Il bonus ottenuto è oggetto di vincoli e di scadenze in base a quanto stabilito nella pagina Termini e condizioni dell'operatore.

Bonus senza necessità di depositare

Il bonus senza la necessità di depositare è una somma di denaro concessa dall’operatore al momento della registrazione, senza che l’utente debba versare alcun importo sul conto di gioco. Tale credito gratuito può essere utilizzare per le scommesse dopo aver ottenuto la validazione del conto. L’importo bonus è gratuito, non prelevabile e può essere utilizzato esclusivamente per giocare sul portale. Inoltre, esso è vincolato a condizioni e requisiti di giocata definiti dall’operatore. Significa quindi che ogni casinò online stabilisce i propri.

Free Spin

Il bonus Free Spin è un particolare tipo di bonus senza deposito che concede al giocatore un set di giri gratuiti ad una slot machine selezionata dal casinò online. Così come per i bonus senza deposito, anche i bonus Free Spin sono vincolati ai requisiti di gioco, consultabili nella pagina della promozione e nella sezione Termini e condizioni dell’operatore.

Prospettive per la fine dell’anno

Il comparto del gioco a distanza continuerà quasi sicuramente l’inesorabile ascesa anche nell’ultimo periodo del 2023. Si prospettano quindi guadagni record per i casinò online anche nel secondo semestre. E non solo. Secondo i dati della ricerca Bain & Company, il settore del gioco in Italia è destinato a crescere anche nei prossimi cinque anni, trainato soprattutto dall’online. Entro il 2027 il digitale è destinato quasi a raddoppiare, sia nelle scommesse sportive sia negli altri segmenti del gaming, mentre il gioco fisico resterà stabile.