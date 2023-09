Maicol e Mattia, i Ferrinis lanciano Danza Kuduro riprendendo una canzone iconica

Francesco Fredella 17 settembre 2023 a

I Ferrinis (gruppo musicale composto da Maicol Ferrini classe 1997 e da Mattia Ferrini classe 1998) stanno facendo impazzire il popolo del social con la loro nuova canzone Danza Kuduro. Si tratta di una cover della stessa Danza Kuduro, brano iconico dei colleghi Don Omar e Lucenzo. Il duo musicale ha interpretato il pezzo in modo egregio, lasciando la stessa melodia del brano originale e la stessa parola iconica, modificando tutto il resto del testo. Danza kuduro dei Ferrinis: il significato della canzone Si intitola Danza Kuduro ed è la nuova canzone con cui i Ferrinis tornano sulle scene musicali nostrane. La scelta di fare una cover di una delle canzoni che maggiormente ha rappresentato i primi dieci anni del 2000 poteva essere un rischio, ma così non è stato. I Ferrinis, infatti, hanno rielaborato il brano, fornendo un ritornello che non è una banale traduzione. “”La notte loca Con rum e coca Tu balli ancora Danza kuduro L’ultimo sole Di quest’estate Non te ne andare Danza kuduro”” Testo di Danza Kuduro dei Ferrinis: La notte loca Con rum e coca Tu balli ancora Danza kuduro L’ultimo sole Di quest’estate Non te ne andare Danza kuduro Vieni via con me Dentro un vortice Così in alto che poi non vuoi più scendere Baby sono un folle E lo scoprirai Ti farò girare come London eye Tu così diversa da me Ci siamo incontrati perché Vogliamo vivere sotto la luna lasciando che il ritmo ci porti con se Senti la musica senti che sale Noi non restiamo a guardare Siamo due fuochi che accendi e non puoi spegnere Ti porterò Ti porterò Al centro del mondo Andata senza ritorno Io Ti porterò Ti porterò Incontro ad un sogno Fino a che non è giorno La notte loca Con rum e coca Tu balli ancora Danza kuduro L’ultimo sole Di quest’estate Non te ne andare Danza kuduro Sexy mami ti muovi nel buio tonight E non fermati mai Disco party la spiaggia è tutta per noi Non te ne pentirai Il profumo d’estate Andiamo via su una cabriolet Ti porterò Ti porterò Al centro del mondo Andata senza ritorno (Danza kuduro) La notte loca Con rum e coca Tu balli ancora Danza kuduro L’ultimo sole Di quest’estate Non te ne andare Danza kuduro La notte loca Con rum e coca Tu balli ancora Danza kuduro L’ultimo sole Di quest’estate Non te ne andare Danza kuduro Il video ufficiale è stato girato una parte al porto di Marina di Ravenna e l’altra parte alla Baia Imperiale a Rimini. Guidati ancora una volta dal Videomaker Alessandro Murdaca (conosciuto per aver realizzato videoclip musicali a molti Big della scena rap/pop italiana, tra cui Sfera Ebbasta, Ghali, Irama, Benji & Fede, Marracash e tanti altri per oltre 300 milioni di visualizzazioni su YouTube).