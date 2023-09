Primatae sta per lanciare il singolo "Anima in Re Maggiore": un'ode all'accettazione e al perdono

Il video dal concept del dualismo sfida il nostro concetto di perfezione

Carlo Minuti, meglio conosciuto nell'universo della musica come Primatae, è pronto a stupire il mondo con il suo nuovo singolo intitolato "Anima in Re Maggiore". L'artista, conosciuto per le sue canzoni coinvolgenti e significative, si prepara a lanciare questa traccia che promette di toccare il cuore di tutti coloro che ascoltano.

"Anima in Re Maggiore" è molto più di una semplice canzone; è una riflessione profonda sulla relazione tra l'individuo e la sua anima, rappresentata quasi come un genitore comprensivo. Il brano esplora il tema delle scuse e del perdono, mettendo in luce come a volte siamo portati a scusarci solo per ottenere il perdono, sapendo che, alla fine, l'anima comprenderà e perdonerà le nostre azioni.

Il video musicale di "Anima in Re Maggiore" è previsto per il 30 settembre e presenta un concept di dualismo affascinante, in cui, viene ritratta una figura pulita che rappresenta l'anima e una figura sporca che rappresenta noi stessi. Il messaggio trasversale è chiaro: l'anima purifica la figura sporca, ma allo stesso tempo, la figura sporca può sporcare l'anima. Questo dualismo riflette la complessità delle nostre vite e delle nostre scelte.

L’artista poi, ha condiviso alcune riflessioni personali sulla canzone e il suo significato profondo. "Come compositore di questo brano e, soprattutto, come essere umano," afferma Minuti, "credetemi quando vi dico che le parole sulla serenità possono sembrare molto semplici, tanto da sembrare banali e persino oggetto di scherno. In merito a ciò, mi sono spesso chiesto: 'Ma se è così facile non prendersi troppo sul serio, perché continuiamo a sentire questa pressione costante e a non riuscire a svincolarci da questa società che ci pone sempre su un piedistallo?' È evidente che la questione non è così banale come sembra."

Conclude poi Minuti, riassumendo il cuore e l'anima della sua canzone: "Quindi, ricordiamoci che 'semplice' non equivale a 'banale', ma significa vivere con serenità.". Questa semplice affermazione cattura l'essenza di "Anima in Re Maggiore" e invita tutti noi a riflettere sulla nostra ricerca della perfezione e della felicità in un mondo che spesso ci spinge nella direzione opposta.

Primatae, noto per la sua abilità nel raccontare storie attraverso la musica, dimostra con "Anima in Re Maggiore" che la semplicità non equivale alla banalità. Al contrario, la canzone e il suo video promettono di sfidare la nostra concezione di perfezione, suggerendo che a volte la ricerca ossessiva della perfezione può allontanarci dalla felicità. È un messaggio potente, consegnato con la maestria musicale che caratterizza il lavoro di Primatae.

Non resta che attendere con ansia il 30 settembre per immergersi nell'esperienza unica di "Anima in Re Maggiore". Sarà una canzone che farà riflettere e, al tempo stesso, farà ballare il cuore di chiunque la ascolti, dimostrando ancora una volta il talento e la profondità di Carlo Minuti come artista.

Foto di Melissa Marchi - IG @Nessunamelissa