La Vespucci arriva a Santo Domingo: accordo tra Marina Militare e la Ong Visionando

In occasione dell’arrivo in Repubblica Dominicana della Nave Ammiraglia Amerigo Vespucci, dal 28 agosto al 2 settembre, la Marina Militare Italiana sottoscriverà un accordo con la Ong “Visionando” per la "promozione della conoscenza e valorizzazione dei temi della interculturalità tra i popoli e della tutela ambientale, come Diritti Fondamentali dell’Umanità". Ad annunciarlo è la presidente dell'organizzazione Antonella Succi.

"Visionando è una ONG senza fini di lucro, fondata con l’impegno di giuristi italiani e dominicani, convinti della necessità di promuovere la conoscenza ed il rispetto dei diritti fondamentali dell’Uomo per un futuro equo e sostenibile. La Marina Militare ha tra gli obiettivi istituzionali quelli di cooperare con associazioni e fondazioni, promuovendo la cultura della tutela dei diritti umani, la ricerca e l’innovazione in tema di ambiente marino", si legge nella nota.

La firma dell’accordo avverrà su Nave Vespucci, alla presenza delle massime Autorità Italiane e Dominicane e della Premiere Dame Raquel Arbaje Soneh. Il progetto di interscambio culturale sarà presentato a bordo di Nave Vespucci da Magister Art, partner di Visionando, e leader di progetti di cultura nel mondo. "Visionando, in collaborazione con l’Ambasciata Italiana in Repubblica Dominicana, accoglierà in 'Casa Italia', nella meravigliosa città coloniale di Santo Domingo, patrimonio dell’Unesco, ricercatori universitari italiani e dominicani per la presentazione di uno studio scientifico in materia ambientale marina, da condividere con esperti dell’I.S.S. Italiano, presenti su Nave Vespucci per scopi scientifici. Seguirà una interpretazione della cantante d’opera Rossana Potenza, che sostiene Visionando, invitata, per l’occasione, dall’Ambasciata Italiana", si legge nella nota.