Dental Med Austria diventa una clinica dentistica internazionale, il ponte tra la qualità e la professionalità

Dental Med Austria, clinica dentistica con sede in Albania e in Austria, allarga ad oggi i suoi orizzonti e punta sempre di più sulla qualità e la specializzazione delle diverse cure che offre, dalla semplice pulizia dentale a visite specialistiche e inerenti all’estetica, che puntano a migliorare e a offrire servizi e restylig a 360 gradi.

La cura del sorriso è da sempre una delle cose più importanti da mantenere e accertarsi che abbia sempre il primo posto nella nostra quotidianità, per questo anche la Duasukses Agency ha deciso di affidarsi alla Dental Med Austria stringendo anche una collaborazione con un numero di influencer e talent che ogni mese voleranno a Tirana per le proprie cure dentali affidandosi all’operato della clinica dentistica albanese.

Un progetto di influencer marketing che vedrà diversi protagonisti a breve, per questo oggi ai microfoni di LiberoQuotidiano.it il dottor Mentor ci parlerà della sua attività e di che cosa si occupa nei minimi dettagli la sua struttura dentistica. Non mancheranno alcune curiosità che verranno chiarite e delucidate dalle parole dello specialista.

Di seguito l’intervista:

Salve, iniziamo con la presentazione del dottor Mentor e della sua azienda.

«La nostra azienda si occupa di cosmetic dentistry che include le faccette emax e in generale tutta la parte estetica del sorriso come Hollywood Smile; ci sono anche gli impianti dentali che sono il nostro punto forte, dall’Italia ma non solo vengono i pazienti che scelgono noi per avere i servizi dentali profondi sull’impianto dentale… persone anziane, che magari dopo i 55 o 60 hanno perso una quantità di denti o la masticazione e non hanno più la possibilità di fare questo. Non solo per la parte economica ma alcuni di loro non sono più sicuri sul dentista italiano o europeo, hanno creato un rapporto e una fiducia con noi.»

Di che cosa vi occupate in particolare?

«I nostri clienti lasciano nelle nostre mani non solo la parte estetica, ma anche quella odontoiatrica. Questo viene fatto da noi in una maniera tale che, chi ci dà fiducia, alla fine riacquisisce di nuovo la masticazione e le funzionalità della bocca e tutto quello che vuole, incluso anche il sorriso. Dental Med Austria offre sia qualità estetica ma soprattutto professionisti provenienti da tutto il mondo e che interagiscono con la nostra clinica.»

Quando ha iniziato ad aprire i suoi studi e qual è stato il suo percorso formativo?

«Io sono nato e cresciuto qui a Tirana da una famiglia che cercava sempre di più, volevano che fossi una persona che facesse sempre bene e che crescesse imprenditorialmente parlando. Ho frequentato le scuole medie e poi sono andato a Vienna in cui sono cresciuto sia personalmente ma anche professionalmente con l’università. Ho iniziato a lavorare in uno studio dentistico austriaco dove ho fatto le prime esperienze, questo fino al 2012 e poi sono tornato in Albania per portare a Tirana tutto ciò che avevo raccolto.»

Qual è la Vision e Mission dell’azienda?

«Dental Med Austria è diventato internazionale e adesso vengono pazienti che scelgono la nostra clinica non solo per la parte economica ma anche per la professionalità, la qualità di lavoro e i materiali che offriamo e usiamo sia per la parte estetica che per gli impianti dentali. Lavoriamo con Stroman e altri brands che sono riconosciuti in tutto il mondo della dentistry; così pian piano l’azienda ha sviluppato la qualità per il nostro mercato e, grazie alla professionalità e il passaparola di tantissimi italiani che vivono qui in Albania, sono venuti da noi. All’inizio è stato difficile, poi abbiamo sbloccato le frontiere ed oggi è più facile. Il lavoro che facciamo su di loro parla da sé.»

Quali sono i prossimi obiettivi aziendali? Sono previste mete di espansione a livello di strutture?

«Aumentare il livello del servizio che possiamo offrire, attualmente ho attiva una collaborazione con Duasukses Agency (traduzione in italiano “voglia di successo”), una società condotta da Alessandro Piscopo che è diventato il mio partner, non solo qui ma anche a livello internazionale. Mi auguro che con la sua collaborazione si possa portare la mia azienda ad un livello estetico avanzato, a livello top. Vogliamo che il pubblico estero ci scelga per la qualità e abbiamo il nord Italia è l’inizio per costruire un lavoro a livello di marketing e influencer strategist e altre varie attività saranno protagoniste del nostro progetto.»

Perché un cliente italiano dovrebbe spostarsi all’estero per una cura dentale?

«In generale, non è più un segreto che ormai ad oggi l’Albania offra sempre di più servizi top; da noi non c’è solo la versione low cost, i pazienti proveniente da Milano non devono pensare di arrivare a Tirana solo per avere dei prezzi più bassi, ma anche per l’experience, la precisione e la nostra serietà. Ho vissuto 22 anni in Austria e ho portato, volendo o no, direttamente in Albania questo pezzo di cultura: la qualità dei prodotti, le tempistiche ecc… Per fare un bel sorriso il cliente non deve venire in diverse sedute per un anno intero, bastano poche giornate e il lavoro finisce con molta soddisfazione da parte sua. La Dental Med Austria offre la massima qualità, che magari non si trova ovunque, sia nella parte estetica che in quella finanziaria e di tempistiche. In base al servizio richiesto, il lavoro estetico può concludersi in una decina di giorni. Se ci sono gli impianti di mezzo, dovrà aspettare un po' di mesi e tornare soltanto una volta.»

Avete già creato collaborazioni con personaggi o talent della zona?

«Tanti vip o personaggi televisivi, sportivi e calciatori che fanno parte delle élite mondiali, giornalisti, cantanti… vogliono avere ‘quel sorriso’ da presentare. Anche molte personalità italiane sono venute da noi, poi qualcuno dice che ha fatto i suoi denti in Italia mentre invece è venuto qua e non vogliono dirlo per una questione di immagine… ma poco importa a me. A breve ne arriveranno dei nuovi! Molte personalità italiane del mondo dello spettacolo e dei social vengono da Dental Med Austria non per vincolo pubblicitario, ma proprio per l’eccellenza e la nostra qualità. Collaboro con loro anche senza che poi si sappia che sono venuti qua.»