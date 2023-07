12 luglio 2023 a

Il meglio del padel mondiale va in scena al BNL Italy Major Premier Padel 2023 di Roma, l'evento che vede protagonisti al Foro Italico i più grandi campioni, italiani e non solo. Sul campo Pietrangeli è stato avvistato anche Gianluca Vacchi, l'imprenditore e star dei social, grande appassionato della disciplina che appassiona ormai schiere di sportivi in Italia e nel mondo.