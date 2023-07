Engineering, De Capitani: "Col digitale città più sostenibili e inclusive"

05 luglio 2023 a

a

a

A conclusione del suo intervento a “Missione Italia 2021 2026” di ANCI dal titolo “Dalla digitalizzazione alla trasformazione digitale: luci, ombre e strumenti concreti”, Stefano De Capitani – Executive Vice President Municipia, Gruppo Engineering racconta: “Le nuove tecnologie sono un driver fondamentale per la modernizzazione delle città in termini di efficientamento, sostenibilità e tutela dell’ambiente, soprattutto oggi che il PNRR è una grande opportunità per far procedere di pari passo transizione digitale e transizione green. Dopo la pandemia, l’evoluzione tecnologica ha subìto un’accelerazioni mai vista prima, generando cambiamenti profondi e pervasivi in tutti i contesti urbani: questa rivoluzione digitale, però, non deve esaurirsi nel rendere i tradizionali servizi al cittadino sempre più smart ma alimentare una reale cultura dell’innovazione, capace di promuovere la riconfigurazione dei principali asset urbani, quali mobilità, sicurezza, gestione dei rifiuti e sostenibilità fiscale.

In questi ambiti, anche attraverso Municipia, la società del Gruppo che affianca nel loro percorso di digitalizzazione circa 1.000 Comuni italiani, Engineering realizza soluzioni che rispondono alle reali necessità del cittadino, supportando gli amministratori a utilizzarle come un’occasione di progresso e buon governo. Si va da infrastrutture digitali integrate volte a ottimizzare la mobilità urbana, con benefici importanti anche sull’ambiente, a piattaforme che efficientano l’intero processo della gestione dei rifiuti attraverso un importante connubio fra transizione ecologica e digitale. In ambito sicurezza urbana, realizziamo soluzioni capaci di abilitare sistemi che analizzano e prevedono situazioni potenzialmente pericolose, così da permettere alle autorità preposte di intervenire in tempo reale. E ancora: infrastrutture tecnologiche e dei processi operativi per la gestione delle entrate tributarie con banche dati della realtà territoriale aggiornate, bonificate, interconnesse e storicizzate.

Soluzioni, tecnologie e nuovi processi operativi, che devono prevedere anche nuovi modelli di collaborazione tra Amministrazioni e imprese come il partenariato pubblico-privato, uno strumento che Municipia sperimenta da anni e che oggi diventa un driver fondamentale per utilizzare in modo efficiente le risorse del PNRR attraverso progetti che potranno dar vita a servizi davvero capaci di innovare le città in cui viviamo e lavoriamo”.