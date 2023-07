Salon de Beautè, la storia di successo di Cristina ed Eleonora

Francesco Fredella 04 luglio 2023 a

Una passione coltivata sin da piccole, cresciuta negli anni con l’obbiettivo di rivoluzionare il mondo dell’estetica avanzata. E’ la storia del successo delle sorelle Eleonora e Cristina Gerloni. Generosa, precisa e umile la prima; intraprendente, testarda e tenace la seconda, le due giovani imprenditrici lavorano insieme per promuovere nei propri saloni la bellezza a 360 gradi. Ma conosciamole meglio.

Com'è nata la vostra passione per il benessere e l’estetica?

“Quando eravamo bambine giocavamo spesso insieme a pettinare le bambole e il nostro passatempo preferito era chiuderci nel bagno dei nostri genitori. Passavamo delle ore di fronte a quello specchio enorme, ci facevamo a vicenda delle pettinature, rubavamo gli smalti per farci le unghie e ci truccavamo con i trucchi di nostra mamma. Un altro gioco che facevamo spesso era fingere di avere un negozio tutto nostro e metterci a vendere i prodotti che avevamo in casa”.

Col trascorrere degli anni la loro passione per il beauty è maturata sempre di più, grazie allo studio e agli aggiornamenti continui. Vi è stata trasmessa dai vostri genitori?

“Non proprio. Una delle cose che nostri genitori ci hanno trasmesso è credere nelle passioni che abbiamo, essere sempre decise e determinate, e sicuramente essere delle brave persone. Quello che abbiamo imparato del nostro lavoro è tutto merito nostro: ci siamo rimboccate le maniche, abbiamo studiato, fatto sacrifici e chiesto finanziamenti agli istituti di credito. Abbiamo fatto tanti errori in questi anni ma non c’è rivincita migliore o soddisfazione che tenga, nel creare qualcosa di proprio senza l’aiuto di nessuno”.

Quando avete deciso di aprire il primo salone, chi ha avuto l idea?

“Il nostro primo salone è nato nel 2013, l’idea è partita da entrambe. Abbiamo voluto creare qualcosa di nostro. Amiamo da sempre il contatto con il pubblico e sapere che avevamo la possibilità di far sentire meglio le persone, prendendoci cura di loro ci ha aiutato ad intraprendere la nostra strada.”.

Avete mai avuto ripensamenti?

“Nulla è facile nella vita, soprattutto essere imprenditrici al giorno d’oggi. In questi anni non neghiamo di aver avuto tante difficoltà perché non è tutto rose e fiori. Anche la gestione del personale non è semplice. A volte ti trovi di fronte a situazioni che non augureresti mai a nessuno di trovarcisi, ma le abbiamo affrontate insieme rimanendo positive. La nostra forza è la complicità sul lavoro.”

Avreste mai pensato all’inizio di avere questo grande riscontro?

“Assolutamente no. Quando siamo partite non avremmo mai pensato di poter essere riconosciute in Italia e all’estero come un punto di riferimento per l’estetica avanzata. La mossa vincente è stata 10 anni fa, mentre stavamo capendo come farci conoscere e come poter far entrare le clienti nel nostro istituto, credere nella potenza mediatica. Ignare di come i social ci avrebbero potuto aiutare, abbiamo iniziato a contattare vari personaggi in cambio di promozione su Instagram, e piano piano tutto ha iniziato ad andare nel verso giusto.”

Quanto è importante sentirsi bene e in armonia col proprio corpo?

“Crediamo sia molto importante sentirsi bene e in armonia con il proprio corpo. Questo non significa che una donna debba necessariamente avere un fisico da modella, ma sentirsi bene con se stessa le farà apprezzare il proprio corpo.”

Cos'è per voi la bellezza?

“E’ una dimensione intima. Per noi la bellezza in qualsiasi persona deve partire interiormente per poi riflettersi all’esterno. Ogni persona deve farsi bella per se stessa e solo dopo per gli altri, e deve apprezzarsi per quella che è”.