Federico Lazzerini: L'Architetto dell'Impact Business, la Via dell'Unicità per i Brand di Successo”

Pietrasanta, la culla del bien vivre della Versilia, vede emergere un nuovo talento nel campo del marketing e dell’Imprenditoria: Federico Lazzerini, non ancora 32enne, si fa strada nel settore con una visione rivoluzionaria e un talento innato per trasformare brand comuni in vere e proprie lovemarks. Nato il 27 settembre 1991, Lazzerini incarna la speranza e l'ispirazione per i giovani sognatori, dimostrando che l'età non è un ostacolo per raggiungere ambiziosi traguardi personali e imprenditoriali. Oltre ad essere un orgoglioso padre di due bambine, ha fondato l’agenzia “gruppo” Vatican Consulting, il cui nome richiama la sacra trinità della comunicazione: Branding, Public Relations e Santo Marketing. La sua agenzia, Vatican, si distingue per l'implementazione di strategie di branding, pr e marketing strategico che catapultano i clienti verso il cambiamento desiderato: in quanto secondo Lazzerini questo è l’unico processo per prosperare nel mercato: rendersi autorevoli, riconoscibili, mediatici, e poi raccoglierne i frutti con il marketing.

Nel 2020, l'influente rivista Statunitense (Forbes) lo ha inserito nella prestigiosa lista dei 100 leader under 30, riconoscendo il suo talento straordinario e scommettendo su un futuro radioso. La sua autorevolezza nel settore è ulteriormente confermata dalla pubblicazione di due libri con Mondadori: "Disruption Marketing" nel 2021 e "The Social Proof" nel 2023. Nei suoi libri, Federico Lazzerini svela le chiavi per comunicare nell'era moderna, sostenendo che il conformismo non porti più al comfort e che esiste una nuova genesi per fare comunicazione, marketing e creare i Brand. Secondo l'imprenditore Toscano - ma cittadino del mondo - per catturare l'attenzione dei consumatori, è fondamentale creare prodotti e servizi unici, puntando sull'intangibile, sulle emozioni, sul potere delle community, dei valori umani e sopratutto degli esseri umani.

In un'epoca in cui la qualità è diventata una prerogativa, Lazzerini afferma che il passaggio da un semplice brand a un'icona richiede la capacità di narrare storie coinvolgenti e radicali: Numeri e fatturati non sono ciò che rimane impresso nella mente delle persone, ma le emozioni e i valori evocati dalle storie autentiche e da una voce che dia un’anima al racconto, possibilmente il Ceo dell’azienda. Il suo ultimo manuale, disponibile in tutte le librerie d’Italia, "The Social Proof", presentato nel maestoso e pittoresco megastore in Duomo di Milano, approfondisce ulteriormente queste tematiche per una nuova strada nel Marketing e nella Comunicazione. Federico Lazzerini si conferma non solo un giovane imprenditore di successo, ma anche un mentore che ispira giovani sognatori rispetto i continui mutamenti nel mondo del Marketing e della comunicazione.