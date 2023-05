Strategia omnicanale, la transizione digitale delle aziende italiane

31 maggio 2023 a

Percorso di digitalizzazione delle aziende in Italia: a che punto siamo?

Dopo la pandemia le aziende per riuscire ad essere più visibili in un momento in cui la maggior parte degli italiani passava del tempo online, c’è stato un vero e proprio boom di e-commerce e siti web aziendali pensati per riuscire a entrare in contatto con i potenziali clienti. Sta crescendo sempre di più, dunque, la necessità di strutturare una strategia omnicanale che includa anche gli strumenti online. Ma a che punto si trova realmente la transizione digitale delle aziende e PMI italiane?

Secondo un rapporto effettuato da Minsait con la collaborazione dell’Osservatorio del PoliMI attualmente le aziende che si trovano nel panorama italiano sono in una fase poco matura del processo di digitalizzazione. Nello specifico, anche se diverse aziende hanno iniziato a adottare le misure d’integrazione tra canali offline e online, ma c’è ancora tanta strada da fare.

Il percorso delle aziende sia nel settore Industry sia Retail in Italia è ancora lungo, in quanto buona parte delle aziende devono migliorare sotto diversi aspetti, ad esempio, tra le principali difficoltà ci sono quelle legate al raggiungimento del cliente. Secondo l’indagine, meno di un’azienda su cinque riesce a ottenere risultati ottimali sotto questo profilo.

Il rapporto realizzato da Minsait e dall’Osservatorio del PoliMI ha coinvolto in totale 602 imprese e istituzioni in Italia, analizzando il livello di maturità della digitalizzazione dei loro canali di vendita e di contatto dei clienti, valutando vari fattori dall’implementazione di nuovi punti di contatto, all’integrazione tra canali online e offline, sistemi di pagamento, uso di servizi in cloud e cybersecurity.

Sviluppo di siti web e di un’infrastruttura tecnologica evoluta

Il primo passo per riuscire ad ampliare i punti di contatto con i clienti è sicuramente quella di avere una buona infrastruttura tecnologica e un sito web.

In base alla localizzazione e alle necessità aziendali, oggigiorno è possibile trovare diverse agenzie che supportano le PMI e imprese a creare il loro shop online o sito, ad esempio, in Emilia-Romagna, si potrebbe cercare una web agency a Modena e così via.

Secondo il rapporto realizzato da Minsait i problemi dello sviluppo dell’infrastruttura tecnologica sono evidenti in diverse aziende.

Mentre alcune ancora non hanno un proprio sito web, altre non sono riuscite nemmeno ad integrare gli ultimi strumenti tecnologici per la gestione e integrazione dei dati clienti, gestendo la rubrica clienti ancora su file Excel.

Inoltre, il 2% delle imprese del Retail ha optato per un’infrastruttura tecnologica evoluta, mentre il 66% attualmente usa singoli database o dei CRM comunicanti tra loro.

La necessità di lavorare in ottica omnicanale

Infine, per riuscire a raggiungere i giusti risultati in termini di transizione digitale aziendale, non basta un sito web e una buona infrastruttura tecnologica. È necessario lavorare in un’ottica omnicanale.

Questo vuol dire che ogni elemento fisico e digitale deve essere integrato all’interno di una strategia a 360° che vada oltre il processo d’acquisto tradizionale e che permetta la creazione di diversi touchpoint in cui il brand e i consumatori possono riuscire a incontrarsi.

Creare un buon equilibrio tra i canali offline e online è sicuramente necessario, ma ancora molto complesso per diverse aziende che non sono riuscite a operare un cambiamento al paradigma organizzativo che permetta l’uso corretto di entrambi.

Attualmente solo l’8% delle aziende hanno creato una funzione completamente dedicata alla gestione d’integrazione dei vari touchpoint online e offline.

Ma perché è così importante per le aziende trovare il giusto equilibrio ed elaborare una strategia omnicanale? Semplice, attualmente la concorrenza in ogni settore è sempre più alta e stringente, inoltre, la maggior parte dei potenziali clienti naviga e cerca informazioni online prima di procedere a un acquisto, ecco perché non basta più una presenza “fisica” ma è necessario obbligatoriamente pensare all’integrazione di diversi strumenti digitali che permettano di ottenere maggiore visibilità e aumentare i canali di acquisizione dei clienti.