Andrea Liconti al lavoro per un corso sulla negoziazione

Francesco Fredella 22 maggio 2023

Lavora assiduamente ad un nuovo progetto. Ora Andrea Liconti, leader per antonomasia nelle trattative on line, pare che stia mettendo nero su bianco un corso on line (in uscita dopo l’estate). Si tratta di lezioni sulla negoziazione, che lo vede da sempre in vetta alle classifiche. Liconti, intanto, non parla del nuovo progetto. Ma la “soffiata” è giunta alle nostre orecchie. Tra l’altro, sembra che Liconti parlerà anche di temi importanti come il contrasto alla contraffazione, che combatte scoprendo ogni tipo di oggetto fake.