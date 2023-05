Tommaso Zapparata: un sogno che diventa realtà

Francesco Fredella 12 maggio 2023 a

Tommaso Zapparrata nasce a Grammichele in provincia di Catania nel 1986 in una famiglia di imprenditori che si occupano di import ed export di marmi. Il trading, però, è nelle sue corde sin da piccolo, grazie a suo fratello Rocco si avvicina a questo mondo. Così, Tommaso inizia ad osservare i grafici tramite suo fratello, che all'epoca utilizza il programma insert incom per lavorare sul mercato azionario.

E’ il 1995 ed all'età di soli 9 anni (quando internet costava 1200 lire all'ora) non si stacca più dal mondo dei mercati finanziari studiando e osservando negli anni tutte le tipologie Azioni Obbligazioni Fondi Etf mercati Otc Pharma ETC etc

Arriva la maggiore età. Ad appena 18 anni dopo una piccola esperienza da Croupier si innamora in modo platonico del mondo del trading forex (totalmente automatico tramite degli algoritmi) e nel frattempo inizia la sua carriera da imprenditore nell'azienda di famiglia, che commercia marmi. Ma non lascia la sua passione e ottiene ottimi risultati anno dopo anno. Si conseguendo nel frattempo la laurea in Economia Aziendale e nel 2020 conosce Gianpietro Beltrando - giovane imprenditore piemontese. Inizia la collaborazione su un progetto di sviluppo di svariati ExpertAdvisor e nel 2021 viene alla luce SWISSTECH Consulting, acquisita dopo ottimi risultati dalla società Ucapital24 Spa con cui i 2 Imprenditori collaborano per tutto il 2022. Successivamente nasce la Goldman Tech Valley Srl, società dedicata sempre allo sviluppo di Software. Poi Tommaso Zapparrata, nel 2022, conseguentemente all'esito positivo dell'esame di consulente finanziario indipendente, s’iscrive anche all'albo dei Consulenti finanziari indipendente fuori sede (il cosiddetto Ocf).

“Devo tutto a mio padre Orazio ed a mia madre che hanno sempre creduto in me e mie folli iniziative. Ma devo tanto anche a mia moglie Marianna”, dice. “Mi ha supportato sempre fin dal primo giorno di quel lontano 2006. Oggi abbiamo due stupendi figli: Margot e Tancredi”.

Oggi Zapparrata sta lavorando ad un progetto per poter istituire un vero e proprio fondo con tutte le licenze del caso coinvolgendo tanti imprenditori italiani che credono in lui. Al momento la community che di mese in mese cresce è soddisfatta con migliaia di feedback positivi. E Ringrazia tutto il suo Staff Tecnico Alessandro Davide Enrico che lo sostengono sempre sviluppando le sue idee innovative di Trading con lo sviluppo degli Expert Advisor i suoi collaboratori Antony Gaspare Zakaria Nicolas Roberta Andrea e Gabriele che hanno sposato dal primo giorno e al Grande Trader di Caratura Internazionale Orso Locatelli per aver sposato il progetto GoldManTechValley lui si occupa della Formazione Un ringraziamento va anche agli Avvocato Amendola e Nicolini per il supporto fondamentale legale che costantemente viene sempre aggiornato e al Dottor Piccolo e Dottor Crovetto che seguono la parte fiscale e contabile dell'azienda. I prossimi obiettivi sono li sviluppo della rete di vendita nei paesi Arabi dove il Dottor Zapparrata sta mensilmente approfondendo il mercato e anche in altri paesi Europei in Primis Spagna e Francia.