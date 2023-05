Vitamine e integratori in gravidanza: quali scegliere per la salute propria e del feto?

08 maggio 2023 a

Durante la gravidanza, è fondamentale seguire una dieta sana ed equilibrata per garantire il benessere sia della madre che del bambino in crescita.

Le vitamine e i sali minerali sono elementi essenziali per il corretto sviluppo del feto e per mantenere in forma la futura mamma.

Naturalmente, bisogna ricordare come sia fondamentale scegliere di assumere eventuali integratori per la gravidanza solo dopo il consulto con il proprio medico curante oppure con il ginecologo.

Ma vediamo nel dettaglio, quali integratori, Sali minerali e vitamine potrebbero essere utili per garantire un adeguato apporto di nutrienti durante la gravidanza!

Integratori utili durante la gravidanza

Sebbene sia preferibile assumere vitamine e sali minerali attraverso una dieta sana ed equilibrata, in alcuni casi potrebbe essere necessario integrare con supplementi specifici.

Questi supplementi, come i multivitaminici per la gravidanza, si possono acquistare su diversi portali e siti.

I multivitaminici prenatali sono formulati appositamente per le donne in gravidanza e contengono una combinazione di vitamine e sali minerali essenziali per la salute della madre e del bambino.

In genere, questi multivitaminici presentano dosi adeguate di acido folico, ferro, calcio e altre vitamine e minerali importanti. L'assunzione può aiutare a garantire che la futura mamma riceva tutti i nutrienti di cui ha bisogno durante la gravidanza.

Oltre ai multivitaminici è possibile valutare anche l’assunzione diretta di compresse a base di acido folico, di ferro, calcio oppure di Omega-3 a seconda delle indicazioni che vengono fornite da parte del ginecologo.

Vitamine e sali minerali essenziali in gravidanza

Durante la gravidanza, il fabbisogno di vitamine e sali minerali aumenta per sostenere la crescita e lo sviluppo del feto. Ecco quali sono i nutrienti più importanti!

Acido folico

L'acido folico o vitamina B9, è fondamentale per prevenire difetti del tubo neurale nel feto, come la spina bifida. In genere alle future mamme viene raccomandata l’assunzione di almeno 400 microgrammi di acido folico al giorno a partire da almeno un mese prima del concepimento e durante il primo trimestre di gravidanza. L'acido folico si trova naturalmente in alimenti come verdure a foglia verde, fagioli, arance e cereali. Tuttavia, è spesso difficile assumere abbastanza acido folico attraverso la dieta, quindi l'assunzione di un integratore può essere consigliata.

Ferro

Il ferro è essenziale per la produzione di emoglobina, la proteina nei globuli rossi che trasporta l'ossigeno nel sangue.

Durante la gravidanza, il fabbisogno di ferro aumenta per sostenere la crescita del feto e dell'utero e per compensare la perdita di sangue durante il parto. Si raccomanda in genere alle donne in gravidanza l’assunzione di 27 milligrammi di ferro al giorno.

Il ferro si trova in alimenti come carne rossa magra, pollame, pesce, legumi, cereali e verdure a foglia verde.

Calcio

Il calcio è importante per lo sviluppo delle ossa e dei denti del feto e per mantenere forti le ossa della madre. Le donne in gravidanza dovrebbero assumere 1.000 milligrammi di calcio al giorno. Il calcio si trova in alimenti come latticini, verdure a foglia verde, tofu, mandorle e cereali.

Omega-3

Gli acidi grassi omega-3, in particolare l'acido docosaesaenoico (DHA) e l'acido eicosapentaenoico (EPA), sono importanti per lo sviluppo del cervello e degli occhi del feto. Si raccomanda alle donne in gravidanza di assumere almeno 200 milligrammi di DHA al giorno. Gli omega-3 si trovano in alimenti come pesce grasso (salmone, sgombro, aringa), noci e semi di lino.

Vitamina D

La vitamina D è essenziale per l'assorbimento del calcio e per la salute delle ossa sia della madre che del bambino. Durante la gravidanza, si raccomanda alle donne di assumere 600 UI (15 microgrammi) di vitamina D al giorno. La vitamina D si forma nella pelle in risposta all'esposizione al sole, ma può anche essere assunta attraverso alimenti come pesci grassi, tuorlo d'uovo e latte fortificato.