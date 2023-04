Aspirastore.com, gli specialisti del comfort domestico

Da oltre 30 anni Aspiredil al servizio di famiglie e professionisti per la fornitura di tecnologie per il miglioramento della salubrità e dell'igiene nelle case

Ciascuno di noi, oggi, trascorre sempre più tempo all’interno di ambienti chiusi: automobile, casa, ufficio, scuola, lavoro. Ciò ha determinato una sedentarizzazione delle abitudini quotidiane, portando le persone a trascorrere anche fino al 90% della loro giornata all’interno di spazi chiusi. Ecco perché, in questo particolare momento storico, caratterizzato anche dalla diffusa proliferazione di virus, si avverte sempre più la necessità di vivere in un ambiente salubre, che consenta di attuare uno stile di vita migliore. Occorre cambiare innanzitutto le prospettive, mettendo al centro il benessere delle persone. Date tali premesse, ben si comprende come sia oggi indispensabile rivolgersi a chi, con professionalità ma anche con empatia, è in grado di indirizzarci verso le migliori scelte nel campo dei sistemi per il benessere in casa.

Aspiredil, una realtà che ben conosce i benefici e pregi di una casa pulita, permette a tutti i suoi clienti di scoprire i segreti per l’ottenimento di un’abitazione finalmente libera da aria insatura. In più, determinando anche con un grande risparmio in bolletta: “È innanzitutto importante far comprendere a tutti la rilevanza di avere una cultura relativa alla qualità dell’aria in casa – sottolinea l’ingegner Igor Pizzinato, titolare di Aspiredil – perché non tutti sanno che l’aria che ogni giorno si respira quando ci si trova all’interno di uno spazio chiuso, può risultare fino a 5 volte più inquinata rispetto a quella di uno spazio aperto”.

Aspirazione centralizzata e ventilazione meccanica: soluzioni vincenti

Da oltre 30 anni esiste un’azienda come Aspiredil che ha sede a Tombolo in provincia di Padova e che è al servizio di famiglie e professionisti per la fornitura di tecnologie per il miglioramento del comfort, igiene e benessere all’interno delle abitazioni: “Raggiungiamo l’obiettivo di una casa pulita e libera da aria insatura attraverso un’offerta variegata e tecnologicamente avanzata – aggiunge Pizzinato – che si concretizza nei settori dell’aspirazione centralizzata e della ventilazione meccanica controllata”. Di cosa si tratta? “L’impianto di aspirazione centralizzata polveri - precisa Igor Pizzinato, titolare di Aspiredil - è quel sistema di tubazioni, bocchette aspiranti e centrale aspirante a parete che semplifica enormemente le pulizie di casa. Non solo: rende le pulizie di casa le migliori possibili, poiché differentemente da tutti i comuni aspirapolvere elettrodomestici, migliora il livello di qualità dell’aria indoor senza mettere in ricircolo acari e micropolveri”.

Aspiredil propone ai suoi clienti anche soluzioni legate alla ventilazione meccanica controllata: La vmc – sottolinea il titolare di Aspiredil - è quel sistema di ricambio d’aria che consente tramite una macchina ventilante o singoli dispositivi puntuali, di far circolare aria filtrata ed estrarre l’aria viziata”.

Il successo di Aspiredil nel digitale

Davvero numerosi sono i clienti che si rivolgono ad Aspiredil: “Oltre ai professionisti del settore, installatori o progettisti – afferma Pizzinato – nell’ultimo decennio abbiamo riscontrato un crescente interesse da parte anche di clienti privati, quelli che definiamo “pubblico consapevole”, i quali si rivolgono ad Aspiredil perché siamo in grado, soprattutto attraverso i nostri servizi online, di fornire indicazioni e soluzioni precise nell’ambito dei sistemi per il benessere della casa. Aspetti che difficilmente possono essere spiegati da altri professionisti del settore. Capacità di ascolto, disponibilità ed empatia sono i tratti caratteristici di Aspiredil, perché noi ci mettiamo a completa disposizione del cliente, seguendolo in tutte le tappe di progettazione e realizzazione dei lavori di installazione dei nostri prodotti per il benessere della casa”. Non a caso Aspiredil ha sviluppato una forte presenza nell’online, anche attraverso il suo esclusivo spazio e-commerce Aspirastore.com, sul quale è possibile prendere visione di tutti i prodotti dell’azienda.

Aicocen e gli altri prodotti

Tra i prodotti di Aspiredil disponibili, ecco il tubo retrattile a scomparsa Retraflex. Si tratta di un tubo flessibile di aspirazione che si estrae direttamente dalla bocchetta a muro e che rappresenta il nuovo standard per l’impianto di aspirazione centralizzato di casa. Poi ecco le Centrali Aspiranti Beam Electrolux, l’aspirapolvere centralizzato più venduto al mondo. Da non dimenticare anche le centrali aspiranti Globo, prodotte direttamente da Aspiredil, semplici e professionali e frutto dell’esperienza maturata dall’azienda nel corso degli anni. Un grande successo riscuotono anche le Bocchette e griglie vmc Disappair per sistema di ventilazione forzata: griglie di ultima generazione 100% made in Italy, pensate per conferire esteticità all’impianto vmc di casa. Tra le novità di maggiore appeal targate Aspiredil ecco Aicocen, il moderno prodotto di aria compressa centralizzata che si integra con l’arredo e che è adatto per una perfetta pulizia della casa.