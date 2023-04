Pix Padel Italy X-Perience, attese grandi novità per la seconda edizione

14 aprile 2023 a

Le date del ritorno di Pix Padel Italy X-Perience a Roma per il 2024. E’ il riconoscimento del successo dell’iniziativa che con la sua prima edizione nelle scorse settimane ha portato in Fiera per tre giorni campioni, appassionati e aziende del mondo del padel, con grande soddisfazione di tutti e anche delle istituzioni che hanno sostenuto la kermesse, in particolare dell’assessore ai Grandi eventi, Sport e Turismo di Roma, Alessandro Onorato, della Fitp e del presidente della Federazione internazionale Padel, Luigi Carraro e che aveva raccolto il patrocinio anche di Sport e Salute, del Coni, del Comitato paralimpico italiano, della Regione Lazio, di Ciwas uniti per lo sport e di Tennis & Friends.

I tre giorni di successo di gioco, partite, incontri della Fiera del padel sono derivati dalla semplicità dei principi su cui è stata basata ovvero il gioco, il divertimento, la capacità di far incontrare le persone, sperimentare e conoscere le proprie potenzialità fisiche: un format fortemente voluto e realizzato da Rolando Luzi, Francesca Romana Nucci e dal loro staff che, uniti, hanno posto un grande impegno ed in poco più di un mese di organizzazione hanno definito l’intero evento.

Un evento che ha visto il suo ‘cuore’ proprio nel concept, che ha previsto non solo stand di aziende che fanno del padel un business, ma anche di spazi dedicati a chi voleva conoscere il gioco vedendolo messo in pratica sia da campioni affermati che da giocatori in erba. Tra questi, tanti giovanissimi delle scuole che hanno avuto modo di cimentarsi sul campo grazie anche a istruttori messi a disposizione dall’organizzazione.

Incontri e confronti su quello che oggi rappresenta il padel nel nostro Paese, hanno fatto da contorno alla vera e propria essenza di Pix Padel Italy X-Perience. E adesso si riparte con l’organizzazione della nuova edizione. E tanto eventi in attesa della prossima Fiera che presto saranno presentati.