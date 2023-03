Trasferirsi a Dubai con i consigli di GreenInvest Real Estate, video virale su TikTok

Francesco Fredella 22 marzo 2023 a

La casa resta il sogno di tutti. Ma oggi non è più un problema comprarla o venderla. Anche (e soprattutto) sui social: lo sa bene GreenInvest Real Estate, la società Property Managment che opera a Dubai ed è specializzata in consulenze per investimenti immobiliari di clienti prevalentemente Italiani negli Emirati Arabi. Su Tik Tok sta andando fortissimo. Ma facciamo un passo indietro. Ecco la storia di GreenInvest Real Estate. Un'impresa nata da due imprenditori Veronesi, Davide Pironti e Michael Tosi, che hanno creato un'agenzia immobiliare moderna e aperta all’innovazione. Al centro c'è il cliente. Sempre. A lui viene fornito un supporto efficiente e professionale, prima, durante e dopo l’investimento.

"La nostra attività è il Real estate, che possiamo più facilmente tradurre con consulenza immobiliare per tutti gli Italiani che vogliono approcciarsi al mondo immobiliare di Dubai tramite professionisti locali, ma allo stesso tempo italiani, che parlano quindi la stessa lingua dell’investitore. Troviamo soluzioni adatte a chiunque, a partire da monolocali da 130mila euro circa fino a lussuose ville da svariati milioni di euro. Insomma, accontentiamo qualunque investitore, o chiunque voglia anche acquistare un appartamento/villa per uso personale/vacanza", raccontano i due imprenditori veronesi. Perché proprio Dubai? La città emiratina, da sempre, traina il mercato immobiliare da diversi anni con una grande facilità nell'investire a distanza in progetti straordinari, pagando anche in modo dilazionato direttamente allo sviluppatore del progetto stesso, senza intermediazioni di banche, mutui, finanziarie. "Un grosso vantaggio per l’investitore finale: basta un anticipo a partire dal 10% e poi si può dilazionare il pagamento fino a 6 anni", spiegano Davide Pironti e Michael Tosi.



"Il nostro punto forza è che siamo italiani, come la maggior parte dei nostri clienti, ma allo stesso tempo siamo residenti a Dubai, quindi viviamo quotidianamente da vicino il mondo immobiliare e non solo, andando sui cantieri a monitorare i lavori e seguendo in anteprima il lancio di nuovi progetti, toccando con mano la realtà", spiegano. "Abbiamo vari partner anche in Italia per promuovere costantemente questo grande business tramite meeting con i nostri investitori in tutte le città Italiane. Forniamo un servizio di consulenza che non segue solo la fase di acquisto, in quanto, essendo consulenti e non venditori, siamo al 100% dalla parte del cliente. Selezioniamo tramite accurate ricerche un’offerta personalizzata che possa dargli il migliore rendimento e un’elevata customer satisfaction, fornendo assistenza e affiancamento anche successivamente alla fase di acquisto, negli iter burocratici e nella gestione degli affitti", concludono.