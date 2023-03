Roberto Verde: La passione per l'orologeria corre sui Social Network

Francesco Fredella 03 marzo 2023 a

a

a

Roberto Verde, classe 1983 e una passione da oltre 15 anni per il mondo dell’orologeria che è di fatto diventata la sua ragione di vita. Geolocalizzato a Verona con il suo showroom “Goldfingers Orologi” rappresenta una delle figure più di spicco di questo mercato.

Si potrebbe definire un amore a prima vista per l’orologeria, Roberto coniuga l’entusiasmo e l’energia con la passione per un antico mestiere.

Sta facendo parlare molto di sè negli ultimi mesi coinvolgendo un pubblico di appassionati e non attraverso campagne e format sui social, ma scopriamoli nel dettaglio.

“DIMMI IL TUO BUDGET” è il format Instagram per eccellenza che ha portato sugli schermi la possibilità di indicare un budget per realizzare il sogno di possedere un orologio, sulla base delle proprie disponibilità.

Roberto sostiene che ogni budget è ben accetto, siamo ormai abituati a comprendere l’orologio come un bene da investimento, Roberto invece insegna alla sua community a vivere l’orologio solo come passione e piacere e valutare la formula del guadagno solo come gratificazione appunto di questa passione.

Lo ritroviamo anche su TikTok con video e sketch divertenti, con la complicità dei suoi dipendenti che accendono i riflettori sugli orologi anche ad un pubblico strettamente giovanile proponendo segnatempo di fascia bassa con il format “LA VALIGETTA DEGLI ENTRY LEVEL”, in sostanza una valigetta porta orologi che contiene orologi di tutto rispetto con un valore compreso tra i 2500 e 8000 €.

Un valido compromesso come dice Roberto per avvicinarsi al mondo dell’orologeria senza strafare.

Veicolando i saperi acquisiti sul campo negli anni ad oggi Roberto Verde rappresenta la miglior espressione di passione in questo campo.

Spesso ci risulta facile soffermarsi dietro le apparenze o i contenuti divertenti ma Roberto ci ha dimostrato quanta professionalità e tenacia ci sia in questo lavoro.

Ho posto un’ultima domanda su un tema molto discusso negli ultimi 2 anni, che riguarda il mercato in generale dell’alta orologeria e le sue oscillazioni ascendenti nei prezzi, che sono rimbalzate sulle principali testate nazionali e non solo.

Roberto afferma che c’è stato si un picco di crescita che ha evidenziato un cambiamento in questo periodo storico e nel settore, caratterizzato da eventi eccezionali quali covid / mercato crypto valute / difficile reperibilità del prodotto.

Ad oggi invece stiamo vivendo un momento di assestamento economico e finalmente stanno scomparendo gli shark (squali) da investimento facile e stanno tornando i veri collezionisti appassionati dell’alta orologeria.

Vedremo ora cosa ci riserverà questo 2023.

Ringrazio di nuovo Roberto per il tempo che ci ha dedicato; dalle sue parole è emerso l’enorme passione per il suo lavoro, diviso tra essere Imprenditore e “Creator”.