Risolvi il tuo Debito: saldare i debiti con l'aiuto della tecnologia è possibile?

Risolvi il tuo Debito è la riparatrice del credito che aiuta a risolvere i debiti grazie alla sinergia tra Machine Learning, uso dei Big Data e consulenza umana.

Risolvi il tuo Debito, una multinazionale presente in sei paesi.

Risolvi il tuo Debito, membro di Fintech District, è una riparatrice del credito presente in America Latina e in Europa. È attiva da oltre tredici anni e adopera la tecnologia per aiutare privati che si trovano in difficoltà con i debiti contratti. Può infatti capitare di non riuscire a pagare le rate di un prestito perché le condizioni economiche sono cambiate rispetto a quando è stato richiesto il credito. Tutto questo non è più un problema senza soluzione.

L’obiettivo è aiutare coloro che vogliono ma non riescono più a pagare le rate dei propri prestiti, estinguendo con le proprie risorse finanziarie e pagando solo in base alle reali capacità economiche.

Come agisce Risolvi il tuo Debito ?

Attraverso una prima consulenza, Risolvi il tuo Debito conosce il cliente e la sua situazione debitoria, costruendo un piano personalizzato e adatto alle sue possibilità economiche. Quando il cliente è entrato nel programma, Risolvi il tuo Debito inizia ad agire come intermediaria contattando gli enti creditori e ottenendo sconti sul debito contratto. Da quel momento in avanti il debitore avrà un vero e proprio intermediario con il creditore fino all’estinzione del debito.

Il supporto della tecnologia per la risoluzione dei debiti

Risolvi il tuo Debito agisce in ambito digitale ed è definibile come FinTech. Il termine è composto dalle parole Fin, finanza, e Tech, ovvero tecnologia.

Gli ingredienti di questa formula sono: l’uso dei Big Data, che permette la gestione di enormi quantità di dati in pochissimo tempo, il Machine Learning, che raffina i modelli di analisi, l’intelligenza artificiale e la consulenza umana.

La tecnologia aiuta quindi ad agire tempestivamente, assicurando supporto su scala nazionale, evitando le lungaggini della burocrazia e nel rispetto dell’ambiente.

Risolvi il tuo Debito e l’educazione finanziaria

L'obiettivo di Risolvi il tuo Debito non è solo risolvere la situazione finanziaria dei clienti, ma anche creare le premesse affinché non si ricada in una situazione debitoria.

Come? Fornendo educazione finanziaria, così da aiutare il cliente a gestire con più consapevolezza le proprie finanze.

L’educazione finanziaria si svolge attraverso il blog del sito web e per mezzo dei social. L’Italia, sotto questo aspetto, è al penultimo posto per livello di educazione finanziaria in Europa.



I risultati di Risolvi il tuo Debito

I risultati raggiunti finora sono eloquenti: più di 400.000 situazioni debitorie risolte, più di 250.000 clienti aiutati e riduzioni dei debiti fino al 70%.

L’arrivo in Italia ha coinciso inoltre con la volontà di assumere più di novanta giovani dipendenti, provvisti di competenze legali, finanziarie e tecniche, da inserire in un team già consolidato e giovane, capace di agire in ambiente digitale con maggiore naturalezza.