La squadra che vincerà la Champions League secondo i siti di scommesse in italia: le quote da tenere d'occhio

01 marzo 2023 a

a

a

La Champions League inizia a entrare nel vivo della competizione. Dopo un girone di andata agli ottavi, si inizia già a percepire quali potrebbero essere le squadre a concorrere al titolo più agognato d’Europa. L’andata degli ottavi ha in qualche modo smosso quelle che potevano essere le probabilità di vittoria di alcune squadre, e i maggiori bookmakers, tra cui https://www.migliorsitodiscommesse.net/ che è uno dei blog più autorevoli del settore, si sono già fatti un’idea su chi potrebbe essere incoronato, e fra queste sono presenti ben tre squadre italiane.

La situazione degli ottavi

Gli ottavi di finale hanno portato non poche sorprese, partendo dal Napoli, che si è visto dominante con un 2-0 sull'Eintracht Frankfurt. La squadra partenopea sicuramente sembra la più agguerrita tra le italiane, e viste le previsioni, tutto fa pensare ad un piazzamento in finale. Grande sorpresa, invece, il Milan che, dopo una brutta ripartenza post mondiale, sembra essere tornato totalmente in forma, regalando una vittoria sul Tottenham per 1-0. L’obiettivo della squadra è confermare quella vittoria nella gara di ritorno, portandosi così almeno ai quarti di finale. Terza Italiana l’Inter, che se in serie A sembra essere ad un passo dalla non qualificazione il prossimo anno, ci regala invece una vittoria sul Porto. Anche in questo caso l’1-0 è un risultato facilmente ribaltabile, dovrà impegnarsi nella gara di ritorno per potersi guadagnare un posto ai quarti. Fra le big Europee l’andata degli ottavi ha bene o male confermato i pronostici su chi avrebbe vinto, non ci sono dubbi infatti sul Real Madrid, vincitore dello scorso anno, che si è imposto sul Liverpool con un gigantesco 5-2. Parlando invece della squadra favorita alla vittoria, il Manchester City, sembra non essere andata oltre un pareggio, niente che però possa in qualche modo metterli in pericolo. Il Bayern conferma di essere fra le favorite, battendo il Psg, che dovrà affrontare una vera e propria impresa se vuole ribaltare il risultato, i bookmakers però su questo sembrano avere già le idee chiare. Vincono anche il Benfica sul Brugge (0-2) e il Dortmund sul Chelsea (1-0). Fra tutte queste squadre, per alcune sembra essere già confermato l’arrivo ai quarti di finale, per altre invece tutto è ancora da giocare e niente è dato per scontato.

Le favorite alla vittoria

La vittoria indiscussa di questo torneo è ormai chiara da tempo sembra appartenere al Manchester City, che mette d’accordo tutti i maggiori siti di scommesse con quota 3,00. Nonostante il pareggio nell’andata degli ottavi, la squadra inglese continua ad essere la favorita e la più meritevole ad alzare la coppa in Turchia a Giugno. Al secondo posto troviamo invece il Bayern Monaco, con quote che si aggirano intorno al 4,50. Anche in questo caso i bookmakers sembrano essere bene o male tutti d’accordo. Il Bayern all’andata degli ottavi ha approfittato di un Psg distratto e sottotono vincendo in terra francese, non dovrebbe avere problemi a vincere in casa. Nel podio il Real Madrid quotato a 7,00. La squadra vincitrice dello scorso anno si mantiene tra le più favorite per la vittoria, grazie anche ad una spettacolare vittoria sul Liverpool, in cui ha dimostrato di essere perlomeno la squadra migliore dell’andata degli ottavi. Il passaggio di turno dei Blancos di Ancelotti sembra essere scontato, quel che potrebbe mettergli il bastone tra le ruote potrebbe essere solo un sorteggio sfortunato ai quarti. Si posiziona fuori dal podio, ma resta comunque all’inseguimento il Napoli, quotato a 8,00 dai migliori siti di scommesse. La squadra partenopea sicuramente ha dimostrato di essere una delle più meritevoli alla vittoria, portando ottimi risultati in ogni tipo di competizione. Per quanto riguarda la Champions League, ricordiamo che la squadra di Spalletti ha terminato il girone posizionandosi al primo posto, dimostrando una ferocia che gli sta aprendo la strada. Il periodo fortunato (ma anche meritato) sembra continuare, e non è da escludere che possa arrivare a giocare la finale. In seguito troviamo Benfica, Chelsea e Psg quotate a 20,00. Dopo la sconfitta da parte del Bayern il Psg scende vertiginosamente, posizionandosi dietro il Napoli, un risultato che difficilmente riusciranno a sovvertire in casa dei tedeschi nella gara di ritorno. Nonostante la vittoria sul Club Brugge, il Benfica resta nelle retrovie, niente di eclatante se teniamo conto delle squadre con cui dovrebbe andare a misurarsi. Il Chelsea dopo la sconfitta contro il Borussia (una delle squadre meno favorite), sembra non riuscire nemmeno ad avvicinarsi alle semifinali secondo i maggiori bookmakers. Le due squadre Italiane rimaste sono il Milan e l’Inter, rispettivamente quotate in media a 35,00 e 25,00. Come si può evincere le due squadre italiane sono lontane dal posizionarsi sul tetto d’Europa. Due parole però vanno spese sul Milan, che ha dimostrato di poter tranquillamente competere con le squadre più forti, e potrebbe quindi riservare qualche sorpresa sul futuro di questa competizione.