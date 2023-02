La pandemia ha aumentato il fatturato dei casino online

27 febbraio 2023 a

Tra i settori che maggiormente hanno risentito delle restrizioni durante la pandemia, possiamo annoverare i settori del betting e del gambling per quanto riguarda le strutture fisiche. Altro discorso invece per quanto riguarda i casino online che hanno notevolmente aumentato il proprio fatturato.

L’Italia è da sempre un paese con la cultura del gioco e delle scommesse, fin dai tempi delle riffe di piazza, passando per il totocalcio domenicale con la famosa schedina, quante persone avevano il 13 come numero preferito.Ma i tempi cambiano e cambia pure il modo di giocare, ed il comparto che ha avuto una vera e propria crescita è stato quello come detto prima delle scommesse e dei casino online.

Magari non si proverà l’atmosfera di essere all’interno di un casino ma le piattaforme ormai garantiscono un servizio e una scelta di giochi tale da riprodurlo in casa propria.

Tantissimi bookmakers offrono anche la possibilità di giocare “live” in collegamento video con un casino, con relativa presenza di dealer o per i più vecchi appassionati del settore “croupier”, figura spesso presente anche nelle saghe di 007. Sempre pronto a pronunciare la celeberrima frase “Rien ne va plus, les jeux sont faits, madame e monsieur”.

Pandemia e impossibilità di giocare in presenza

La pandemia di covid-19 ha inciso sulla possibilità di giocare in presenza, aumentando esponenzialmente le iscrizioni ai siti di gioco online. In pochissimi minuti l’utente registrando i propri dati anagrafici ed associando al conto gioco una carta di credito o prepagata, poteva rivivere l’adrenalina che il gioco da, trovando tutti i giochi; Black Jack, Punta e Banco, La Roulette e perfino i tavoli da texas hold’em. Immancabili le slot machine, presenti in migliaia di versioni, fedelissime a quelle dei casino. Tutto questo avveniva in sicurezza, poiché si restava all’interno della propria abitazione, comodamente seduti sul proprio divano e con la sicurezza dei monopoli dello stato, che avrebbero garantito pure le più laute vincite.

Nonostante siano finite le restrizioni il gioco sulle piattaforme online sta mantenendo un trend di altissimo livello, poiché i casino online a differenza dei casino fisici consentono di giocare anche cifre molto abbordabili che danno quindi libero accesso a chiunque.

La digitalizzazione ormai è il futuro

Nell’epoca dello smart working, era inevitabile che anche tale comparto spostasse le proprie mire al gioco digitale, ormai quasi tutta la popolazione è dotata di un PC, un tablet o uno smartphone che permettono l’accesso a tali piattaforme, quindi risulta pure molto pratico e comodo.

Il settore è in continua espansione e le migliorie apportate ai software sono costanti, per garantire ai propri clienti, un servizio sempre più moderno ed efficiente.