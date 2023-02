Chi è Alessandro Cassano, il personal trainer di alcuni vip che ha realizzato un sogno

Francesco Fredella 27 febbraio 2023 a

a

a

Alessandro Cassano è un noto personal Trainer e life Coach di Parma. Sui social sta andando fortissimo. Fin da quando era bambino è stato amante dello sport e, in particolar modo, delle arti marziali dove ha avuto una lunghissima formazione. Questa forte passione, accompagnata da un carattere determinato, empatico, aperto e solare, gli ha permesso di intraprendere la strada verso il mondo del fitness. Un mondo che oggi è diventato a tutti gli effetti il suo lavoro e che gli fatto ottenere grandi soddisfazioni a livello formativo: oggi è affiliato e continua ad aggiornarsi presso la FIF (Federazione Italiana Fitness). Il sogno di Alessandro è stato sempre quello di aprire un suo studio privato. Un sogno che si è concretizzato subito dopo la pandemia, quando ha inaugurato a Parma il suo centro “Coaching Headquarters”, attualmente diventato centro ufficiale per la formazione FIF. Qui ogni cliente viene supportato sia a livello fisico che mentale.

Per il coach, infatti, il benessere fisico e quello psicologico sono collegati. Proprio perché ciascuno gioca un ruolo fondamentale nel garantire l’altro, Alessandro, poco prima dell’emergenza sanitaria, ha deciso di formarsi anche sotto questo aspetto, conseguendo a Milano, presso the Institute for Coaching & NLP, la certificazione di Life Coach e Coach in NLP (programmazione neuro-linguistica) divenendo, dopo diversi esami, Coach certificato ACC (International Coaching Federation). Le competenze acquisite da questa esperienza, gli consentono, oggi, di agire su ogni cliente in modo globale e olistico per permettere un auto-miglioramento. Auto-miglioramento che sta provando, come si può notare dall’immagine, con mano Francesco Bettuzzi, amico e assiduo frequentatore dello studio. Sicuramente quello di Francesco è un caso che sta molto a cuore ad Alessandro. Francesco è pilota di linea e, come si sa, oltre ad essere considerato un lavoro prestigioso sicuramente è un mestiere a cui si è sottoposti a tanto stress soprattutto a causa delle elevate responsabilità che si hanno.

Il percorso che sta compiendo Francesco, insieme ad Alessandro, è un processo creativo che induce il cliente a essere sempre più consapevole delle proprie risorse interne e delle proprie potenzialità. È proprio questo uno dei pilastri su cui si fonda lo studio. Presso Coaching Headquarters si recano le persone che vogliono essere seguite a 360° in un ambiente intimo di elite, attraverso allenamenti one to one, individualizzati e strettamente personalizzati, cuciti su misura ed elaborati da un team di professionisti, sempre pronti ad accogliere i bisogni e le esigenze dei clienti. Lo studio, infatti, al suo interno vanta la presenza oltre che del Coach Alessandro Cassano, di altre figure professionali, di una biologa-nutrizionista, che dopo un’anamnesi accurata elabora il piano alimentare, e di un massoterapista che dopo una valutazione dello stato fisico iniziale, attua check periodici per verificare che tutto l’apparato muscolo-scheletrico sia allineato con il percorso intrapreso e quindi allenarsi in sicurezza e al meglio. Il sogno di Alessandro non è finito qui, presto infatti come aveva pianificato, ci sarà l’apertura di un secondo centro sempre nella città in cui vive e il lancio di una piattaforma online di allenamento dedicata al pubblico femminile con tante novità.