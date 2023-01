Nicola Sangiorgi conquista gli imprenditori italiani col digital marketing

Francesco Fredella 23 gennaio 2023 a

Un volto noto del mercato digitale italiano è sicuramente quello dell’imprenditore bresciano Nicola Sangiorgi. Nato a Desenzano del Garda nel 1987, Nicola già in giovane età, dopo essersi diplomato con buoni voti come perito meccanico, si avvicina al mondo del commerciale e dopo aver dimostrato fin da subito ottime qualità, creando anche varie reti vendite nel settore della sicurezza per aziende e successivamente nel settore assicurativo, nel 2018 inizia a studiare come autodidatta tutte le sfaccettature del digital marketing.

Vedendoci un immenso potenziale in tale settore e riscontrando la bassa qualità della digitalizzazione delle aziende italiane, decide di dar vita alla All Service Web Agency, agenzia di comunicazione che oggi ha sede a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Oggi, agli inizi del 2023 Nicola Sangiorgi, viene contattato costantemente da imprenditori di tutta Italia che vogliono migliorare la propria crescita d’impresa tramite una corretta e accurata strategia di comunicazione digitale; interessati a entrare in contatto con Sangiorgi sono anche molti giovani che vorrebbero dare una svolta alla propria vita tramite le molteplici offerte di lavoro che offre sua agenzia.

Nicola Sangiorgi è infatti costantemente alla ricerca di commerciali, tecnici, addetti al telemarketing e di personale qualificato ma il suo organico, per quanto ci riferisce Sangiorgi, non è assolutamente al completo perché c’è ancora molto da fare. Che dire, una vera e propria escalation commerciale di settore per Nicola che ad oggi vanta oltre tre mila clienti in tutta Italia e partnership particolari come il lancio dello store on line in collaborazione con la pagina Instagram di meme Pastorizia Never Dies da quasi tre milioni di followers o la collaborazione con i titolari della Fantasy Studio Agency, che ad oggi è leader in Europa nel campo dell’immagine per i locali notturni e gestisce artiste conosciute a livello mondiale come Malena, Martina Smeraldi e Priscilla Salerno.