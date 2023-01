Number One: la discoteca più grande del mondo. Il record assoluto di Steven Basalari su Tik Tok

Francesco Fredella 08 gennaio 2023 a

Carta canta. E la carta in questione è quella legata alla planimetria della discoteca "Number One", oggi ereditata da Steven Basalari. Che vuole battere ogni record facendo entrare nel libro dei primati la sua discoteca. Giusto una parentesi perché di lui si parla ovunque: siti, radio, tv. Ma soprattutto social. Basalari, figlio dell’indimenticabile Mario Basalari, è uno degli influencer più forti. Al "Number One" ha portato decine e decine di big amati dalla Gen Z sapendo inventare un nuovo modo di concepire il jet set.

La prima volta che è entrato in quella discoteca, Steven aveva 6 anni. “Avverto una forza che deriva dalla sua storia, ho una missione: portare avanti qualcosa che mio padre ha creato”, dice Steven Basalari. Ora su TikTok - dove ha oltre 300 mila followers - lancia una sfida al "Privilege" di Ibiza con i suoi 6.500 metri quadrati. “Il Number One ne ha 28 mila, potrebbe essere la discoteca più grande del mondo. Così, la mega disco di Brescia potrebbe entrare nel libro dei primati. Il video su TikTok ha realizzato mezzo milione di visualizzazioni.