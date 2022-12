Volano le visualizzazioni, ecco perché Silvano Fiato è il tatuatore italiano più forte su TikTok

Silvano Fiato è il tatuatore italiano più conosciuto all'estero. Il suo primo tatoo a 16 anni. Poi un successo dopo l'altro: ora Silvano Fiato è uno dei tatuatori più apprezzati (e ricercati) sul web

Francesco Fredella 22 dicembre 2022 a

a

a

Genovese doc, classe 1981, con ka sua mano il capolavoro sulla pelle è assicurato. Per questo tantissimi personaggi del jet set si rivolgono a lui, che rappresenta per antonomasia l'arte in senso più ampio quando si parla di tattoo. Tantissimi dei suoi clienti, infatti, provengono dall'estero. Facciamo un passo indietro: rewind.

La sua è una storia scandita dalla passione per il lavoro che ha scelto di fare. Sin dalla tenera età Silvano dimostra tenacia, ambizione e una forte propensione per il disegno e la pittura, passione che lo porterà a scegliere il liceo artistico come scuola superiore. Al terzo anno di studi, spinto da un forte desiderio di rendersi autonomo, decide di interrompere gli studi, preferendo il lavoro alla vita da studente.

Così, arrivano le prime esperienze nel mondo del lavoro che lo porteranno a sviluppare conoscenze e competenze in svariati campi, ma sempre con una certa dedizione per l'arte del disegno. La svolta arriva a 20 anni quando riesce a prendere in affitto un locale a Genova Nervi: lì apre la sua attività, che decide di chiamare "Eternal Tattoo Studio®️".

Arrivano anche le prime soddisfazioni e il suo nome circola fuori dai confini della città. Ad aiutare questo processo sicuramente la partecipazioni a contest e convention tra le più importanti in Italia e all'estero, quali International Venezia Tattoo Convention, International Milano Tattoo Convention, International Bruxelles Tattoo Convention, International Amsterdam Tattoo Convention, International Berlin Tattoo Convention, International Evian Tattoo Convention, vincendole tutte.

Nel 2016 Silvano in collaborazione con la International Venice Tattoo Convention da il via a una nuova iniziativa, conosciuta con il nome di “Interactive Tattoo Seminar”, un seminario interattivo per tatuatori professionisti provenienti da tutto il mondo. Il successo di questa iniziativa porterà alla realizzazione di altre quattro edizioni della stessa negli anni successivi.

Ancora ad oggi la Interactive Tattoo Seminar è considerata uno dei seminari più importanti al mondo. Oggi Silvano Fiato è molto lconosciuto nel mondo dei tatuaggi: in Rete ci sono moltissimi articoli e interviste (radiofoniche, televisive, online e cartacee) a lui dedicate. Ad esempio nel 2018 Sebastian Carlos Harbaruk, autore argentino, pubblica un libro dedicato a Silvano e a tutte le forme della sua espressione artistica, volume che quest'anno sarà sottoposto a ristampa.